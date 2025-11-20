İSTANBUL 24°C / 14°C
  Sözde özgürlükler ülkesi özde İslamofobi: Müslümanlar dolaylı olarak hedef alındı
Dünya

Sözde özgürlükler ülkesi özde İslamofobi: Müslümanlar dolaylı olarak hedef alındı

Fransa İslam Konseyi, ülkedeki Müslümanlarla ilgili anketlerin yanlış yorumlandığını ve İslamofobik çevrelerce araçsallaştırıldığını açıkladı. Kurum, dini uygulamaların hedef gösterilmesine karşı uyarıda bulundu.

20 Kasım 2025 Perşembe 21:58
Sözde özgürlükler ülkesi özde İslamofobi: Müslümanlar dolaylı olarak hedef alındı
CFCM'den yapılan açıklamada, İfop anket şirketinin "Ecran de veille" adlı dergi için ülkedeki Müslümanlarla ilgili bir anket gerçekleştirdiği kaydedildi.

Bu anketin, "Fransa'daki Müslümanların İslam ve İslamcılık ile ilişkisine dair bir durum tespiti" şeklinde tanıtıldığına işaret edilen açıklamada, "Ne yazık ki bu çalışma, Müslüman inancına mensup Fransız vatandaşlarının ve onların dini uygulamalarının yeniden hedef gösterilmesine benzemektedir." ifadesi kullanıldı.

Bu ankete ilişkin bazı veri ve incelemelerin tartışılması gerektiği belirtilen açıklamada, "Ortaya konan sonuçlar, İslamofobik çevreler tarafından geniş ölçüde benimsenmiş ve Fransa'daki Müslümanları ülkemiz ve kurumlarımız için içsel ve varoluşsal bir tehdit olarak tasvir etmek amacıyla araçsallaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Fransa İslam Konseyinin Müslümanlarla ilgili anketlerin "araçsallaştırılmasına" karşı uyarıda bulunduğuna dikkati çekilen açıklamada, yaklaşık 1000 kişiyle yapılan bu son anketin, yanlış genellemeleri ve haksız yakıştırmaları önlemek için temkinle ve mesafeli bir şekilde yorumlanması gerektiği vurgulandı.

Ankette, "Müslümanların dini kuralları Fransız yasalarına giderek daha fazla tercih ettiği" iddiasının yer aldığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu bağlamda özellikle kurban kesiminden (ritüel kesim) söz edilmektedir. Oysa bu uygulama hem Müslümanları hem de Fransız Yahudilerini ilgilendiren, tamamen yasal bir dini pratiktir. Dolayısıyla Fransız yasası ile bu dini uygulama arasında bir karşıtlık oluşturmak hatalıdır."

