İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2021 Perşembe / 15 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4728
  • EURO
    10,3596
  • ALTIN
    515.239
  • BIST100
    1414.92
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • SpaceX, 60 iletişim uydusunu daha uzaya yolladı
Dünya

SpaceX, 60 iletişim uydusunu daha uzaya yolladı

Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusunu daha uzaya yolladı.

AA27 Mayıs 2021 Perşembe 16:26 - Güncelleme: 27 Mayıs 2021 Perşembe 16:27
ABONE OL

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Starlink internet uydu ağının parçası olacak 60 yeni iletişim uydusu, SpaceX üretimi Falcon-9 roketiyle dün gece ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı.

Falcon-9 roketi, fırlatılıştan sonra Dünya'ya dönerek şirketin Atlantik Okyanusu'ndaki insansız yüzer iniş platformuna kondu.

Bu, şirketin Starlink projesi kapsamında gerçekleştirdiği 29'uncu fırlatış oldu.

SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.