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Dünya

SpaceX, ilk özel uzay yürüyüşü için harekete geçti

SpaceX, Polaris Dawn misyonu kapsamında insanlık tarihindeki ilk özel uzay yürüyüşü için Florida'dan Falcon 9 roketini fırlattı.

AA10 Eylül 2024 Salı 13:27 - Güncelleme:
SpaceX, ilk özel uzay yürüyüşü için harekete geçti
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Elon Musk tarafından 2002'de kurulan SpaceX, ilk özel uzay yürüyüşü için harekete geçti.

SpaceX tarafından Falcon 9 roketi Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı ve ABD'li milyarder iş insanı Jared Isaacman'in liderliğinde SpaceX mühendisleri Sarah Gillis, Anna Mennon ve pilot Scott Poteet'in yolculuğu başladı.

"Astronotların uzay yolculuğunun en risklilerinden biri" olarak kabul edilen uzay yürüyüşünün, kapsülden uzaklaşmadan yarın veya perşembe günü yapılması planlanıyor.

Isaacman'in, 5 gün sürecek uzak yolculuğu sırasında yapılacak insanlık tarihindeki ilk özel uzay yürüyüşünü, Gillis, Mennon ve Poteet'in roketten takip etmesi bekleniyor.

- POLARİS DAWN MİSYONU

Polaris Dawn misyonu kapsamında ekibin 5 günlük görevlerinin 3'üncü gününde insanlık tarihindeki ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirmesi amaçlanıyor.

Mürettebatın bir radyasyon kuşağı boyunca yörüngeye girmesi ve en yüksek Dünya yörüngesine ulaşması beklenirken, ekip "Crew Dragon" isimli kapsülün içerisinde bulunacak.

Odak noktasının uzay yürüyüşü olduğu misyon çerçevesinde ekip bilimsel deneyler de yapacak.

Misyonun ayrıca Musk'ın sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in lazer tabanlı iletişiminin test edildiği ilk yer olması bekleniyor.

Bu arada, SpaceX'in Polaris programı kapsamındaki ilk misyonu Polaris Dawn'ın yanı sıra gelecek dönemde 2 misyonun daha hayata geçmesi planlanıyor.

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