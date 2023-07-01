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Dünya

SpaceX roketi, Euclid Uzay Teleskobu ile fırlatıldı

SpaceX Falcon 9 roketi, Avrupa Uzay Ajansı'nın Euclid Uzay Teleskobu ile fırlatıldı.

1 Temmuz 2023 Cumartesi 23:14 - Güncelleme:
SpaceX roketi, Euclid Uzay Teleskobu ile fırlatıldı
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SpaceX Falcon 9 roketi, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan Avrupa Uzay Ajansı'nın Euclid Uzay Teleskobu ile 40'ıncı pistten fırlatıldı.

SpaceX şirketine ait Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen teleskobun 'karanlık enerji' ve 'karanlık madde'ye ilişkin araştırmalara katkı sunması bekleniyor.

EUCLID yaklaşık 1 ay sürecek uzay yolculuğunun ardından, dünyaya 1 milyon 500 bin kilometre uzaklıktaki James Webb teleskobunun yanında konumlanacak.

Konumlandığı noktadan da iki milyar galaksiyi kapsayan 'evrenin en büyük haritası'nı çıkarması planlanıyor.

4 metre 70 santimetre uzunluğunda ve yaklaşık 3 buçuk metre genişliğindeki EUCLID'in ilk verilerini Ekim ayında dünyaya göndermesi bekleniyor.

  • EUCLID
  • SpaceX roketi
  • Euclid Uzay Teleskobu

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