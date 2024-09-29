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Dünya

SpaceX'in Crew-9 misyonunun uzay yolculuğu başladı

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), SpaceX'in Crew-9 misyonu ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonuna (ISS) gitmek üzere uzay yolculuğunun başladığını ve ekibin, uzayda mahsur kalan 2 astronotla Şubat 2025'te Dünya'ya döneceğini açıkladı.

AA29 Eylül 2024 Pazar 14:37 - Güncelleme:
SpaceX'in Crew-9 misyonunun uzay yolculuğu başladı
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NASA'dan yapılan yazılı açıklamada, SpaceX'in Crew-9 misyonu kapsamında Dragon kapsülünün Falcon 9 roketi ile Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, NASA astronotlarından Nick Hague ve Rusya Federal Uzay Ajansından (Roscosmos) kozmonot Aleksandr Gorbunov'un ISS'de 5 aylık görevleri kapsamında kan pıhtılaşması, uzayda yetiştirilen bitkilerde nem, astronotların uzayda görmelerinde değişiklikler gibi konularda 200'ü aşkın bilimsel araştırma yapacağı ifade edildi.

Crew-9 misyonunun tamamlanmasının ardından, kısa süreliğine uzay istasyonuna gönderilen ancak Boeing'in Starliner mekiğinin arızalanması sonucu uzay istasyonunda haziran başından beri mahsur bekleyen iki astronotun da Hague ve Gorbunov ile Şubat 2025'te Dünya'ya döneceği kaydedildi.

- BOEİNG'İN UZAYA GÖNDERDİĞİ STARLİNER MEKİĞİ ARIZALANMIŞTI

Boeing, iki ertelemenin ardından 5 Haziran'da Butch Wilmore ve Suni Williams adlı 2 NASA astronotunu taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı.

Helyum sızıntısı tespit edilen mekikte yapılan incelemelere rağmen sorunun kaynağı bir türlü bulunamamış ve aracın Dünya'ya dönüşü 4 kez ertelenmişti.

Boeing'in arızalı kapsülüyle 2 astronotu Dünya'ya geri getirmenin çok riskli olduğuna karar veren NASA, astronotların Şubat 2025'e kadar uzayda tutulacağını açıklamıştı. Buna göre, astronotların 1 hafta sürmesi gereken test uçuşu 8 aydan fazla sürmüş olacak.

Daha sonra NASA, Starliner mekiğinin mürettebatsız şekilde Dünya'ya döndüğünü duyurmuştu.

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