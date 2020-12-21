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Dünya

Sputnik V aşısına ilk onay Belarus'tan

Rusya'nın Kovid-19'a karşı ürettiği Sputnik V aşısına ilk onay veren yabancı ülke Belarus oldu.

IHA21 Aralık 2020 Pazartesi 16:34 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 16:37
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Rusya, korona virüse karşı Sputnik V isimli aşıyı bulduklarını açıklamış ve o gün aşı hakkında başlayan tartışmalar bugüne kadar devam etmişti. Bugün bir ilk yaşandı ve aşının ilk klinik deneylerinde rol alan Belarus, Sputnik V aşısına onay veren “ilk yabancı ülke” oldu. Belarus Sağlık Bakanı Dmitriy Pineviç, “Biz Sputnik V aşısının klinik deneylerine katılan ilk ülke olduk. Bugün elimizdeki verilere göre aşının güvenli ve etkili olduğunu, ciddi ve beklenmedik yan etkilerinin olmadığını resmi olarak söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı ve aşının resmi olarak onaylandığı duyurdu. Belarus, böylece Rusya’nın ürettiği korona virüs aşısına onay veren ilk yabancı ülke oldu.

Sputnik V, Kazakistan’da da üretilecek

Sputnik V aşısına yönelik bir gelişme de Kazakistan’da yaşandı. Kazakistan Başbakanlığı, ilk etapta 2 milyon doz aşının ülkelerinde üretileceğini duyurdu. Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yapılan anlaşmalar sonucunda, Sputnik V aşısının üretimine onay verilen Karagandinskiy İlaç Merkezi, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin tarafından ziyaret edildi” ifadeleri kullanıldı.

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