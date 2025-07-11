Srebrenitsa'daki katliam unutturulmayacak... TBMM Başkanı Kurtulmuş soykırım müzesini açtı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Srebrenitsa'daki soykırımın unutulmaması için katliamların işlendiği eski akümülatör fabrikasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Srebrenitsa Anıt Merkezinin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında hayata geçirilen Srebrenitsa Soykırım Kurbanlarını Anma Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, müze açılışı için geldiği eski fabrika binasında, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Denis Becirovic ve Hırvat üye Zeljko Komsic tarafından karşılandı.

Kurtulmuş, müze alanında soykırım kurbanlarından kalan eşyaları, kurbanlara ait fotoğrafları inceledi ve 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşa ait videoları izledi.



Yetkililerden bilgi alan Kurtulmuş daha sonra müze için hazırlanan anı defterini imzaladı.

Açılışta Kurtulmuş'a, Türkiye'den gelen heyet ve Bosna Hersekli diğer yetkililer eşlik etti.

TİKA ve Srebrenitsa Anıt Merkezinin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında hayata geçirilen müzede, soykırım kurbanlarının hatıraları yaşatılıyor.

SREBRENİTSA SOYKIRIMI

Srebrenitsa'nın, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar ise toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.