Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe'nin istifa kararı sonrası kritik toplantı

ANI News'ın haberine göre, Başbakanlık medya birimi, Ranil Wickremesinghe'nin yerel saatle 11.00'de Başbakanlık ofisinde bakanlarla görüşme yaptığını bildirdi.

Açıklamada, "Toplantıya katılan tüm bakanlar, tüm partilerin yer aldığı bir hükümet kurulması konusunda anlaşma sağlandığı anda, sorumluluklarını bu hükümete devretmeye hazır oldukları görüşündeydiler." ifadesine yer verildi.

Devlet Başkanı Rajapaksa, bugün Başbakan'a görevinden istifa edeceğini resmen bildirmişti.

Tarihinin en ağır ekonomik krizinin yaşandığı Sri Lanka'da göstericiler, 9 Temmuz'da Başbakanlık konutuna girip binayı ateşe vermişti.

Protestocular, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aşarak içeri girmişti.

Yerleşkeye protestocuların girmesi üzerine Rajapaksa'nın buradan güvenli bir yere götürüldüğü ileri sürülmüştü.

- SRİ LANKA'DAKİ DURUM

Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.