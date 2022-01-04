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Dünya

Sri Lanka, Hindistan'la ortak petrol terminali kuracak

Sri Lanka, Hindistan'la ortak petrol terminali kurulması konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

AA4 Ocak 2022 Salı 16:53 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 16:53
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Enerji Bakanı Udaya Gammanpila, kabinenin teklifi onayladığını ve anlaşmanın bu ay içinde imzalanacağını kaydetti.

Gammanpila, petrol terminali kurulması anlaşmasının stratejik bir öneme haiz olduğunu vurgulayarak, tesisin yaklaşık 100 petrol tankerini de barındıracağını belirtti.

Bu kapsamda İngiltere tarafından 2. Dünya Savaşı sırasında inşa edilen bir terminal modernize edilecek. Söz konusu terminal, Japonya'nın bölgeye saldırıları sırasında önemli ölçüde hasar görmüştü.

Projenin maliyeti henüz netlik kazanmazken, Sri Lanka'nın doğu kıyılarındaki tesisin 8 milyon varil kapasiteli olacağı kaydediliyor.

Anlaşmanın Çin'in Sri Lanka üzerinde artan etkisine dair endişelerin yükseldiği bir döneme denk geldiği ifade ediliyor.

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