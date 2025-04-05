Sri Lanka ile Hindistan'dan savunma ve enerji işbirliği

NDTV'nin haberine göre Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, başkent Kolombo'da Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştü.

Görüşmede Modi ve Dissanayake, iki ülke arasında savunma dahil birçok alanda işbirliğinin güçlendirilmesini kapsayan mutabakat imzaladı.

İmzalanan savunma anlaşması kapsamında Sri Lanka askerlerinin Hindistan'da eğitilmesi ile iki ülke arasında bilgi ve teknoloji paylaşımı hedefleniyor.

Görüşme sonrası konuşan Modi, "Güvenlik çıkarlarımızın uyumlu olduğuna inanıyoruz. Güvenliğimiz birbirine bağımlı ve birbirine bağlı." dedi.

Ziyareti kapsamında Hint lider Modi'ye Sri Lanka'nın en yüksek sivil ödülü kabul edilen "Mithra Vibhushana" takdim edildi.

Modi, madalyayı "1,4 milyar Hintli için bir onur" olarak niteledi ve bunun Sri Lanka ile Hindistan arasındaki tarihi ilişkiyi ve derin dostluğu gösterdiğini bildirdi.

Dissanayake de Hindistan'ın sadece bölgesel bir güç değil dünya gücü olarak yükselişini alkışladığını söyledi.

Modi, ziyaretinde Hindistan'ın finansmanı ve iki ülkenin ortak girişimiyle Sri Lanka'da kurulacak 120 megavatlık güneş enerjisi santrali inşaatının açılışını gerçekleştirdi.

Eylül 2024'te devlet başkanlığı görevine başlayan Dissanayake'nin böylelikle ülkesinde ağırladığı ilk yabancı lider Modi oldu.

Dissanayake, X hesabındaki mesajında "(Modi'nin yaptığı) Ziyaret, Sri Lanka ile Hindistan arasındaki yüzyıllardır süregelen dostluğu daha da güçlendiriyor." ifadesini kullandı.

Hindistan, Çin'in ada ülkesinde artan nüfuzuna ilişkin endişeler nedeniyle Sri Lanka ile ekonomik ve savunma bağlarını genişletiyor.

Çin, Sri Lanka'ya en çok borç veren ülke olmaya devam etse de Kolombo'nun 2022'deki ekonomik çöküşü, Hindistan için bir fırsat oluşturdu. Yeni Delhi, gıda, yakıt ve ilaç gibi büyük mali ve maddi yardımlarla Sri Lanka'da devreye girdi.