İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Nisan 2025 Cumartesi / 7 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1137
  • EURO
    42,0543
  • ALTIN
    3710.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sri Lanka ile Hindistan'dan savunma ve enerji işbirliği
Dünya

Sri Lanka ile Hindistan'dan savunma ve enerji işbirliği

Hindistan ile Sri Lanka liderleri, iki ülke arasında savunma ve enerji dahil birçok alanda işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda anlaştı.

AA5 Nisan 2025 Cumartesi 16:02 - Güncelleme:
Sri Lanka ile Hindistan'dan savunma ve enerji işbirliği
ABONE OL

NDTV'nin haberine göre Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, başkent Kolombo'da Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştü.

Görüşmede Modi ve Dissanayake, iki ülke arasında savunma dahil birçok alanda işbirliğinin güçlendirilmesini kapsayan mutabakat imzaladı.

İmzalanan savunma anlaşması kapsamında Sri Lanka askerlerinin Hindistan'da eğitilmesi ile iki ülke arasında bilgi ve teknoloji paylaşımı hedefleniyor.

Görüşme sonrası konuşan Modi, "Güvenlik çıkarlarımızın uyumlu olduğuna inanıyoruz. Güvenliğimiz birbirine bağımlı ve birbirine bağlı." dedi.

Ziyareti kapsamında Hint lider Modi'ye Sri Lanka'nın en yüksek sivil ödülü kabul edilen "Mithra Vibhushana" takdim edildi.

Modi, madalyayı "1,4 milyar Hintli için bir onur" olarak niteledi ve bunun Sri Lanka ile Hindistan arasındaki tarihi ilişkiyi ve derin dostluğu gösterdiğini bildirdi.

Dissanayake de Hindistan'ın sadece bölgesel bir güç değil dünya gücü olarak yükselişini alkışladığını söyledi.

Modi, ziyaretinde Hindistan'ın finansmanı ve iki ülkenin ortak girişimiyle Sri Lanka'da kurulacak 120 megavatlık güneş enerjisi santrali inşaatının açılışını gerçekleştirdi.

Eylül 2024'te devlet başkanlığı görevine başlayan Dissanayake'nin böylelikle ülkesinde ağırladığı ilk yabancı lider Modi oldu.

Dissanayake, X hesabındaki mesajında "(Modi'nin yaptığı) Ziyaret, Sri Lanka ile Hindistan arasındaki yüzyıllardır süregelen dostluğu daha da güçlendiriyor." ifadesini kullandı.

Hindistan, Çin'in ada ülkesinde artan nüfuzuna ilişkin endişeler nedeniyle Sri Lanka ile ekonomik ve savunma bağlarını genişletiyor.

Çin, Sri Lanka'ya en çok borç veren ülke olmaya devam etse de Kolombo'nun 2022'deki ekonomik çöküşü, Hindistan için bir fırsat oluşturdu. Yeni Delhi, gıda, yakıt ve ilaç gibi büyük mali ve maddi yardımlarla Sri Lanka'da devreye girdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.