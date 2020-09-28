Sri Lanka 'tehlikeli atıkları' İngiltere'ye iade ediyor

star.com.tr 28 Eylül 2020 Pazartesi 00:03 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 00:03

Gümrük yetkilileri, özel bir firma tarafından ithal edilen 263 konteynerin çoğunda hastane atığı, plastik ve politen bulunduğunu belirtti.

Konteynırların çoğu depolarda depolandı ve yalnızca küçük bir miktar yeniden ihraç edildi.

Sri Lanka yetkililerinin malzemeye 2018 yılında el koymasının ardından yasal işlem başlatıldı.

Yetkililer, 21 konteynerin İngiltere'ye gönderilmek üzere cumartesi günü Sri Lanka'dan ayrıldığını aktardı.

Gümrük yetkilisi Sunil Jayaratne, sevkiyatın geri dönüşüm için kullanılmış şilteler, halılar ve kilimlerden oluşması gerektiğini ancak ithalatın tehlikeli atıklar ve bunların imhasına ilişkin uluslararası ve AB kural ve yönetmeliklerini ihlal ettiğini söyledi.

İngiltere Çevre Ajansı, yasadışı atık ihracatıyla mücadele etmeye kararlı olduklarını belirtti.

Bölgedeki diğer birkaç ülke, son zamanlarda yabancı ülkelerden ithal edilen atıkları iade etmişti.

Malezya ocak ayında, İngiltere'ye yasadışı olarak ithal edilen plastik atık içeren 42 nakliye konteyneri iade etmişti.

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