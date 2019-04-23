Sri Lanka terör saldırılarında bir şüphelinin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı
Sri Lanka'daki terör saldırıları ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Sri Lanka saldırılarında son dakika haberine göre bir şüphelinin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Kameralara yansıyan şüphelinin belinde çanta taşıdığı görülüyor.
- İHA
Sri Lanka'daki terör saldırıları ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Sri Lanka'da gerçekleştirilen saldırılardan birinin intihar bombacısı olduğundan şüphelenilen kişinin patlamadan önce güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri yayınlandı.
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