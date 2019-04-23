Sri Lanka terör saldırılarında bir şüphelinin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı Sri Lanka'daki terör saldırıları ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Sri Lanka saldırılarında son dakika haberine göre bir şüphelinin görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Kameralara yansıyan şüphelinin belinde çanta taşıdığı görülüyor.