Sri Lanka'da Budist keşişlerin valizlerinden 110 kilo uyuşturucu madde çıktı

Sri Lanka'da yaşanan olay dünya gündemine bomba gibi düştü. Tayland'dan dönen 22 Budist keşişin valizlerinde yapılan aramada toplam 110 kilogram esrar ele geçirildi ve keşişler uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

KOLOMBO HAVALİMANINDA KEŞİŞLERİN VALİZLERİNDEN 110 KİLO ESRAR ÇIKTI

İngiliz yayın kuruluşunun haberine göre, başkent Kolombo'da bulunan uluslararası havalimanındaki gümrük yetkilileri, Tayland'dan ülkeye dönen Budist keşişlerin valizlerinde arama yaptı.

Yapılan arama sonucunda her bir keşişin valizinde 5'er kilogram esrar bulunduğunu ve uyuşturucunun valizlerdeki gizli bölmelerde saklandığını belirten yetkililer, çoğunluğu öğrenci olan 22 keşişin olayın ardından gözaltına alındığını bildirdi.

GEZİYİ ORGANİZE EDEN KEŞİŞ DE YAKALANDI

Yetkililer, keşişlerin Tayland'a gezisini organize ettiği değerlendirilen bir diğer keşişin de daha sonra Kolombo yakınlarında gözaltına alındığını ifade etti.

Uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle mahkemeye çıkarılan keşişlerin sorgularının devamı için 7 gün daha gözaltında kalmasına karar verildiğini kaydeden yetkililer, şüphelilerin valizlerinde taşıdıkları paketlerin içeriğinden haberdar olmayabileceği ihtimali üzerinde de durduklarını belirtti.