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Dünya

Sri Lanka'da hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Hükümet karşıtı protestoların şiddetlendiği Sri Lanka'da, ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

AA9 Mayıs 2022 Pazartesi 14:29 - Güncelleme:
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BBC'nin haberine göre, protestocular ve hükümet yanlıları arasında yaşanan arbede sonrası, ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulamaya konuldu.

Bugünkü olaylarda 20'si Başbakanlık Ofisinin etrafındaki gösterilerde olmak üzere en az 78 kişi yaralandı.

- BAŞBAKAN RAJAPAKSA İSTİFA ETTİ

Muhalefetin ve protestocuların artan baskısının ardından Başbakan Mahinda Rajapaksa'nın istifa ettiği bildirildi.

ANI News'in yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, protestocuların ve muhalefetin istifa etmesi yönündeki baskıların ardından iktidardaki Sri Lanka Halk Cephesi Partisi (SLPP) üyesi ve devlet başkanının ağabeyi Başbakan Rajapaksa görevi bıraktı.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın, parlamentodaki tüm partileri yeni hükümetin kurulması için görüşmeye davet etmesi bekleniyor.

Şiddet olaylarını kontrol altına almak için başkent Kolombo'da askeri birlikler görev yapmaya başlamıştı.

Muhalefetteki Birleşik Halk Cephesi Partisi (SJB) yetkililerinden Tissa Attsnayake, geçici hükümet kurulursa şartlı destek vereceklerini açıklamıştı.

- HÜKÜMET KARŞITI GÖSTERİLER

Elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından bir grup gösterici 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı. Polis göstericilere biber gazı ile müdahale etmiş ve bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Gösterileri "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL tedbirleri, 5 Nisan'da kaldırılmış ancak ülke genelinde gösteriler devam etmişti. Bunun üzerine 6 Mayıs'ta yeniden OHAL ilan edilmişti.

Güney Asya'daki 21 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'nın, 1948'den bu yana en ağır ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.

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