AA 28 Ocak 2021 Perşembe 13:11 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 13:11

Hindistan'ın ilk etapta 500 bin doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı bağışladığı Sri Lanka'da ilk aşılamalar başlayacak.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, yaptığı açıklamada, Hindistan tarafından yapılan 500 bin doz Kovid-19 aşısı bağışını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hindistan, bölgedeki ihtiyaca ilk cevap veren ülke oldu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, salgın sürecinde komşu ülkenin finansal istikrarını sağlamak için Sri Lanka'ya 400 milyon dolarlık döviz transferi yapıldığı bilgisi de paylaşıldı.

- AŞILAMA GELECEK HAFTA GENİŞLETİLECEK

Sri Lankalı yetkililer, başlayacak ilk aşılamalarla 150 bin sağlık çalışanı, 115 bin seçilmiş ordu ve emniyet mensubunun başkent Kolombo ve civarındaki hastanelerde öncelikli gruplar olacağını belirtti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, aşılamanın yapılacağı hastanelerden yalnızca birisinin tamamen Kovid-19 hastalarına ayrıldığı, diğerlerinin de salgın için ayrı servisleri bulunduğu bildirildi.

Aşılamanın gelecek hafta ülkenin diğer bölgelerinde 4 bin hastane ve sağlık merkezine kadar genişletilmesinin planlandığı aktarıldı.

Hindistan’ın bağışladığı aşıların 250 bin kişiye uygulanacağını belirten Sri Lankalı yetkililer, bağış yoluyla veya satın alarak daha fazla aşı elde etmek için çaba gösterildiğinin altını çizdi.

Daha önce 2 milyon doz Pfizer-BioNtech aşısı sipariş eden ülke, Hindistan'a da 3 milyon aşı siparişi vermeyi planlıyor.

Sri Lanka, Birleşmiş Milletlerin (BM) Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonunca (CEPI) yürütülen ortak girişimle Nisan 2020'de başlatılan COVAX girişimi tarafından bağışlanmak için üretilen aşılarla nüfusunun yüzde 20'sini aşılayabilmeyi umut ediyor.

- HİNDİSTAN, BÖLGEDE 8 ÜLKEYE AŞI BAĞIŞLAMAYI PLANLIYOR

Hindistan, üretim lisansına sahip olduğu, Oxford Üniversitesinin İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca ile geliştirdiği Kovid-19 aşısından Myanmar'a 1,5 milyon, Nepal'e 1 milyon doz bağışlamasıyla, iki ülkede ilk aşılama çalışmaları başlamıştı.

Hindistan, bölgede toplamda 8 ülkeye aşı bağışlamayı planlıyor.