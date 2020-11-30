İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2020 Pazartesi / 14 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8397
  • EURO
    9,3847
  • ALTIN
    448.773
  • BIST100
    1309.71
Dünya

Sri Lanka'da mahkumlar isyan etti: 6 ölü

Sri Lanka'da bir hapishanede koranavirüs vakalarındaki artış nedeniyle isyan çıktı. Yaşanan olayda 6 kişi öldü, 52 kişi de yaralandı.

IHA30 Kasım 2020 Pazartesi 10:08 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 10:11
ABONE OL

Sri Lanka’nın Batı eyaletindeki Mahara cezaevinde Covid-19 vakalarının artması nedeniyle mahkumlar isyan çıkarttı. Mahkumların kefaletle erken tahliye ve daha iyi tesislere geçmeyi talep ettiği öğrenildi. Yerel kaynaklar, gardiyanların isyanı bastırmak için ateş açtığını ve cezaevinde yangın çıktığını ifade etti. Gardiyanlar ve mahkumlar arasında çıkan çatışmada, 6 kişinin öldüğü 52 kişinin yaralandığı belirtildi. İsyan nedeniyle cezaevi çevresine güvenliği artırmak amacıyla polis ekipleri konuşlandırıldı.

Ülkenin en kalabalık cezaevi olduğu belirtilen Mahara cezaevinde yaklaşık bin vaka görüldüğü öğrenildi. Başkent Colombo’da, Welikada hapishanesinde bir grup protestocu, çatıya çıkarak kefaletle serbest bırakılma talebiyle protesto başlatmıştı. Agunakolapalassa cezaevinde de mahkumlar hapishanelerindeki koşulların kötüleştiği gerekçesiyle sekiz gündür protestolara devam ediyor.

John Hopkins Üniversitesi verilerine göre Sri Lanka’da şuana kadar 23 bin 484 korona virüs vakası kayıtlara geçerken, 116 kişi hayatını kaybetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.