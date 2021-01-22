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Dünya

Sri Lanka'da Oxford-AstraZeneca için acil onay

Sri Lanka'da Oxford-AstraZeneca'nın koronavirüs aşısının acil kullanımına onay verildi.

AA22 Ocak 2021 Cuma 15:41 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 15:41
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İlaç Üretimi ve Düzenleme Bakanı Channa Jayasumana, İngiliz Oxford-AstraZeneca aşısının acil kullanımı onaylanan ilk aşı olduğunu, diğerleriyle ilgili Ulusal İlaç Düzenleme Kurumunun değerlendirmesinin sürdüğünü söyledi.

Bu arada, Sri Lanka'daki en büyük sağlık sendikalarından Sri Lanka Tıp Görevlileri Derneğinden Dr. Haritha Aluthge, "Yüzlerce sağlık çalışanının Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bir pozitif sağlıkçı çevresindeki 10 kişinin daha karantinaya alınmasını gerektiriyor. Bu nedenle sistem gün geçtikçe çöküyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonlarını yükseltmek için aşıların hızla tedarik edilmesi gerektiğini vurgulayan Aluthge, "Çünkü hastaları tedavi etmek için sağlık çalışanlarına ihtiyacımız var." dedi.

Sri Lanka'ya Oxford-AstraZeneca aşılarının ne zaman gönderileceğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Ülkede Kovid-19 salgınında 56 bin 76 vakaya rastlanırken, 276 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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