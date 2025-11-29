Sri Lanka'da şiddetli yağışlar 153 kişinin ölümüne neden oldu

Ülkede geçen haftadan bu yana devam eden yağışların 27 Kasım'da şiddetlenmesiyle can ve mal kayıpları oldu.

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezinden yapılan açıklamaya göre, felaketlerde ölenlerin sayısı 153'e çıkarken, 191 kişiden hala haber alınamıyor.

Yaklaşık 44 bin kişi geçici sığınaklara yerleşirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Ülkede devlet daireleri ve okullar kapanırken, seller ve heyelanlar nedeniyle birçok yol ve demir yolu da ulaşıma kapatıldı.

Yerel basındaki haberlere göre, Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, şiddetli yağışların yol açtığı geniş çaplı hasar nedeniyle ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Dissanayake ayrıca, arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla 20 binden fazla askeri personelin sahaya sevk edilmesi talimatı verdiğini belirtti.