İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Kasım 2025 Cumartesi / 9 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5088
  • EURO
    49,3718
  • ALTIN
    5763.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Sri Lanka'da şiddetli yağışlar 153 kişinin ölümüne neden oldu
Dünya

Sri Lanka'da şiddetli yağışlar 153 kişinin ölümüne neden oldu

Sri Lanka'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı heyelan ve sel felaketlerinde ölenlerin sayısı 153'e çıktı. Öte yandan şiddetli yağışların yol açtığı geniş çaplı hasar nedeniyle ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiği belirtildi.

AA29 Kasım 2025 Cumartesi 21:24 - Güncelleme:
Sri Lanka'da şiddetli yağışlar 153 kişinin ölümüne neden oldu
ABONE OL

Ülkede geçen haftadan bu yana devam eden yağışların 27 Kasım'da şiddetlenmesiyle can ve mal kayıpları oldu.

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezinden yapılan açıklamaya göre, felaketlerde ölenlerin sayısı 153'e çıkarken, 191 kişiden hala haber alınamıyor.

Yaklaşık 44 bin kişi geçici sığınaklara yerleşirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Ülkede devlet daireleri ve okullar kapanırken, seller ve heyelanlar nedeniyle birçok yol ve demir yolu da ulaşıma kapatıldı.

Yerel basındaki haberlere göre, Sri Lanka Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake, şiddetli yağışların yol açtığı geniş çaplı hasar nedeniyle ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Dissanayake ayrıca, arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla 20 binden fazla askeri personelin sahaya sevk edilmesi talimatı verdiğini belirtti.

ÖNERİLEN VİDEO

Virajı alamadı, yan yattı: İnşaat malzemeleri sokağa saçıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.