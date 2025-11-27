İSTANBUL 21°C / 12°C
  Sri Lanka'da şiddetli yağışlar can aldı: Bilanço artıyor
Dünya

Sri Lanka'da şiddetli yağışlar can aldı: Bilanço artıyor

Sri Lanka'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı heyelan ve sel felaketlerinde 47 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sri Lanka'da şiddetli yağışlar can aldı: Bilanço artıyor
Yerel Daily Mirror gazetesinin haberine göre, Sri Lanka Afet Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkede geçen haftadan bu yana devam eden şiddetli yağışların yol açtığı afetlerde can kayıpları olduğu belirtildi.

Açıklamada, afetlerde 47 kişinin öldüğü, 21 kişinin kaybolduğu aktarılarak çok sayıda ev, tarım arazisi ve yolun sular altında kaldığı ifade edildi.

Ülke genelinde afetlerden 5 bin 893 kişinin etkilendiği kaydedildi.

Yetkililer, dağlık bölgelerde kayalar, çamur ve ağaçların raylara düşmesi sonucu bazı tren seferlerinin durdurulduğunu, bazı hatların ise sel nedeniyle su altında kaldığını bildirdi.

