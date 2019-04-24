Sri Lanka'da korkutan patlama

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da bir sinema yakınlarında patlama meydana geldi.

Patlama kentte paniğe sebep oldu.

Sri Lanka Savunma Bakan yardımcısı patlamayı, sinema yakınlarında bulunan şüpheli bir motosikletin kontrollü şekilde imha edilmesi olarak açıkladı.

DÜNYAYI SARSAN SALDIRININ DETAYLARI

Sri Lanka'da Pazar günü gerçekleştirilen ve 359 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırılara ilişkin Sri Lanka Savunma Bakanlığı yetkilileri kameralar karşısına geçerek olaya ilişkin bazı detayları kamuoyuyla paylaştı. Sri Lanka'da geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen bombalı terör saldırısının ardından kameralar karşısına geçen Savunma Bakan Yardımcısı Ruwan Wijewardene, saldırılara ilişkin bazı detayları paylaştı. Yapılan açıklamada şu ana kadar 60 kişinin tutuklandığı belirtildi. Sri Lanka Savunma Bakan Yardımcısı Wijewardene, "Üst düzey istihbarat yetkilileri saldırılarla ilgili bilgileri kasten gizledi, üst düzey güvenlik yetkilileri de aksiyon almadı." diye konuştu. Saldırıyı gerçekleştiren yerel grubun liderinin ise intihar ettiğini açıklayan bakan yardımcısı aynı zamanda saldırganlardan birinin de, "İngiltere ve Avustralya'da eğitim gördüğünü" ifade etti. Sri Lanka polisi ise yaptığı açıklamada, "Saldırıyı gerçekleştiren 9 teröristin sekizinin kimlikleri belirlendi." ifadelerine yer verdi. ABD ELÇİSİNDEN AÇIKLAMA Sri Lankalı yetkililerin açıklamalarıyla eş zamanlı olarak konuşan ABD'nin Sri Lanka Büyükelçisi Alaina Teplitz, "Saldırılar hakkında öncesinden bir bilgimiz yoktu." dedi. Aynı zamanda Teplitz, ülkesinin Sri Lanka'daki saldırıların devam edeceğine inandığını da sözlerine ekledi. SRİ LANKA TERÖR SALDIRILARIYLA SARSILMIŞTI