19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8694
  • 6,5839
  • 239.721
  • 95.952
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Sri Lanka'da korkutan patlama

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da bir sinema yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamanın sinema yakınlarında bulunan şüpheli bir motosikletin kontrollü şekilde imha edilmesinden kaynaklı olduğu açıklandı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da bir sinema yakınlarında patlama meydana geldi.
 
Patlama kentte paniğe sebep oldu.
 
Sri Lanka Savunma Bakan yardımcısı patlamayı, sinema yakınlarında bulunan şüpheli bir motosikletin kontrollü şekilde imha edilmesi olarak açıkladı.
 
DÜNYAYI SARSAN SALDIRININ DETAYLARI
 
Sri Lanka'da Pazar günü gerçekleştirilen ve 359 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırılara ilişkin Sri Lanka Savunma Bakanlığı yetkilileri kameralar karşısına geçerek olaya ilişkin bazı detayları kamuoyuyla paylaştı.
 
Sri Lanka'da geçtiğimiz Pazar günü gerçekleştirilen bombalı terör saldırısının ardından kameralar karşısına geçen Savunma Bakan Yardımcısı Ruwan Wijewardene, saldırılara ilişkin bazı detayları paylaştı.
 
Yapılan açıklamada şu ana kadar 60 kişinin tutuklandığı belirtildi.
 
Sri Lanka Savunma Bakan Yardımcısı Wijewardene, "Üst düzey istihbarat yetkilileri saldırılarla ilgili bilgileri kasten gizledi, üst düzey güvenlik yetkilileri de aksiyon almadı." diye konuştu.
 
Saldırıyı gerçekleştiren yerel grubun liderinin ise intihar ettiğini açıklayan bakan yardımcısı aynı zamanda saldırganlardan birinin de, "İngiltere ve Avustralya'da eğitim gördüğünü" ifade etti.
 
Sri Lanka polisi ise yaptığı açıklamada, "Saldırıyı gerçekleştiren 9 teröristin sekizinin kimlikleri belirlendi." ifadelerine yer verdi.
 
ABD ELÇİSİNDEN AÇIKLAMA
 
Sri Lankalı yetkililerin açıklamalarıyla eş zamanlı olarak konuşan ABD'nin Sri Lanka Büyükelçisi Alaina Teplitz, "Saldırılar hakkında öncesinden bir bilgimiz yoktu." dedi.
 
Aynı zamanda Teplitz, ülkesinin Sri Lanka'daki saldırıların devam edeceğine inandığını da sözlerine ekledi.
 
SRİ LANKA TERÖR SALDIRILARIYLA SARSILMIŞTI
 
Sri Lanka'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti.
 
Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogo'da da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.
 
Son bilgilere göre, 359 kişinin hayatını kaybettiği ve 500’den fazla kişinin de yaralandığı bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
 

Başkan Erdoğan çocuklarla düet yaptığı anların görüntülerini paylaştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sri Lanka'da korkutan patlama

Sri Lanka'da korkutan patlama

Şiddete karşı ikiyüzlü duruş

Şiddete karşı ikiyüzlü duruş

Osman Sarıgün için karar belli oldu

Osman Sarıgün için karar belli oldu

Bindiği takside son nefesini verdi

Bindiği takside son nefesini verdi

Baba 'gömdük 'dedi tüm aile gözaltında... Muhtar o detayı anlattı

Baba 'gömdük 'dedi tüm aile gözaltında... Muhtar o detayı anlattı

FETÖ'den aranıyordu... Bekçiler yakaladı

FETÖ'den aranıyordu... Bekçiler yakaladı

Emekliye günlük 60 TL'ye tatil

Emekliye günlük 60 TL'ye tatil

İlginç olay! Taksici 'Para istemedi' dedi, sanık tahliye edildi

İlginç olay! Taksici 'Para istemedi' dedi, sanık tahliye edildi
 

POPÜLER HABERLER

TSK´dan 23 Nisan klibi

TSK´dan 23 Nisan klibi

'Meçhul Asker Mezarı'nın göz yaşartan hikayesi

'Meçhul Asker Mezarı'nın göz yaşartan hikayesi

Türk zırhlısı hayat kurtaracak

Türk zırhlısı hayat kurtaracak

Gelibolu'ya '360 derece' kuş bakışı

Gelibolu'ya '360 derece' kuş bakışı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA