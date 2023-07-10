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Dünya

Starlink uydularının elektromanyetik kirliliğe yol açtığı ileri sürüldü

Avrupalı araştırmacılar, ABD'li SpaceX şirketine ait Starlink uydularının, astronomi çalışmaları için ayrılan frekans bantlarını, 'istenmeyen' elektromanyetik radyasyonla kirlettiğini ileri sürdü.

AA10 Temmuz 2023 Pazartesi 15:28 - Güncelleme:
Starlink uydularının elektromanyetik kirliliğe yol açtığı ileri sürüldü
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Science Alert'in haberine göre, Avrupa Güney Gözlemevi (ESO) tarafından yayımlanan raporunda, Starlink uydularındaki elektronik cihazların, 110 ile 188 megahertz arası radyo bantlarına radyasyon "sızdırdığını" ortaya koydu.

Söz konusu uyduların 10,7 ile 12,7 gigahertz arası frekanslarda kullanıldığı belirtilen raporda, kendi frekans bantları dışına yayılarak elektromanyetik kirliliğe yol açtığı kaydedildi.

Starlink uydusunun radyasyon sızdırdığı bantların, Uluslararası Telekomünikasyon Sendikası tarafından astronomi çalışmalarına tahsis edilmiş 150,05 ve 153 megahertz arası bantları da kapsadığı biliniyor.

Düşük Frekans Sırası (LOFAR) ağının kullanıldığı araştırmada, SpaceX'e ait olan 68 Starlink uydusundan 47'sinde "istenmeyen" radyasyon "sızıntısı" oluştuğu gözlemlendi.

Araştırmacılara göre "istenmeyen" sebeplerden ortaya çıkan radyasyon, astronomi gözlemlerini olumsuz etkileyebilir.

Radyasyonun sızıntısı sorunun SpaceX'e iletildiğini ve şirketin çözüm için çalışmalara başladığını belirtiliyor.

Araştırma, "Astronomy and Astrophysics" dergisinde yayımlandı.

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