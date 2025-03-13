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Dünya

Starmer 'Ukrayna'ya asker göndereceğiz' dedi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, barışı korumak için Ukrayna'ya asker konuşlandıracaklarını belirterek, ''Avrupa anlaşmayı korumak için üzerine düşeni yaptı mı?' diye sorulduğunda 'Evet' demek için diğer ülkelerle birlikte de çok sıkı çalışıyoruz.' dedi.

AA13 Mart 2025 Perşembe 17:20 - Güncelleme:
Starmer 'Ukrayna'ya asker göndereceğiz' dedi
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Starmer, kamu hizmetlerinde yapılacak reformla ilgili ülkenin Yorkshire bölgesinde açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'daki savaşın ülkedeki çalışan sınıfa kötü etkileri olduğunu söyleyen Starmer, faturaların ve geçim maliyetlerinin arttığını vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "çatışmaya aç olmakla" suçlayan Starmer, "Putin'in zaten çatışma ve kaos iştahı var, bu daha da artacak." ifadesini kullandı.

Starmer, siyasetçilerin güvenlikle ilgili sert kararlar almak zorunda olduğunu kaydederek, "Bu nedenle savunma harcamalarınızı artırma kararı aldık." diye konuştu.

Başbakan Starmer, Ukrayna'ya konuşlandırılması planlanan koalisyon askerleri arasında İngilizlerin yer almasına ilişkin değerlendirme de yaptı.

Ukrayna'daki savaşın İngiltere'de halkı olumsuz etkilediğini, Rusya'nın Avrupa hava, kara ve deniz sınırlarını ihlal ettiğini belirten Starmer, "Geçmişte anlaşmalar yapıldı ama kimse bu anlaşmaları korumadı. Putin de ne zaman istese çizgiyi aştı. Bu, Ukrayna, Avrupa ve bizim için iyi olmaz." dedi.

Starmer, "Yaptığım her şeyde barışı koruma niyeti içindeyim. Kimse çatışma istemez, hiçbir başbakan askerlerini çatışma bölgesinde konuşlandırmak istemez ama yaptığımız şey barışı korumak. Askerlerimizi barışı korumak için konuşlandırmak istiyoruz." diye konuştu.

"'Avrupa anlaşmayı korumak için üzerine düşeni yaptı mı?' diye sorulduğunda 'Evet' demek için diğer ülkelerle birlikte de çok sıkı çalışıyoruz." diyen Starmer, bu adımların ABD ile istişare halinde alınmasının da önemini vurguladı.

- SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETİMİNİ HÜKÜMET DEVRALACAK

Ülkeyi 2010-2024 yıllarında yöneten Muhafazakar Parti hükümetlerini eleştiren Starmer, bu hükümetlerin sağlık hizmetlerini daha bağımsız hale getirmek için İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetini (NHS England) kurduğunu hatırlattı.

NHS England'ın sağlık hizmetleri sunmak için 200 milyar sterlinlik bir bütçeyi yönettiğini kaydeden Starmer, "Güvenlik kadar temel bir konuda, vergi mükelleflerinin 200 milyar sterlinlik parasıyla ilgili kararlar neden bağımsız bir organ tarafından alınıyor?" diye sordu.

Starmer, "İngiliz halkına bunu açıklayamam." derken, sağlık hizmetlerinin bürokrasiye iki kere takılmak zorunda kaldığını ifade etti.

Bu nedenle NHS England yapılanmasını kapatacaklarını açıklayan Starmer, sağlık hizmeti yönetiminin hükümet bünyesine alınacağını böylece bürokraside kaybedilecek zaman ve paranın çalışanlar için kullanılacağını dile getirdi.

Öte yandan Başbakanlık Ofisi 10 Numara, Starmer'ın NHS England'ı kapatma planıyla ilgili açıklama yaparak sürecin 2 yılda tamamlanacağını belirtti.

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