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Dünya

Starmer'den Rusya açıklaması: Yaptırımları kaldırmanın zamanı değil

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, halihazırda Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasının henüz zamanı olmadığını belirterek, Fransa'daki Ukrayna konulu zirveye katılan ülkelerin bu konuda hemfikir olduklarını bildirdi.

AA27 Mart 2025 Perşembe 17:19 - Güncelleme:
Starmer'den Rusya açıklaması: Yaptırımları kaldırmanın zamanı değil
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Starmer, Fransa'nın ev sahipliğinde Paris'te düzenlenen Ukrayna konulu liderler zirvesinin ardından açıklamalarda bulundu.

İngiltere Başbakanı Starmer, Avrupalı liderlerin zirvede Ukrayna'yı desteklemeye yönelik askeri ve operasyonel planları görüştüklerini ifade etti.

Starmer, pek çok ülkenin 3 yılı aşkın süredir olduğu gibi bu kritik anda da Ukrayna'nın yanında olduğunu vurgulayarak, desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.

Keir Starmer, ayrıca zirveye katılan ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifletilmemesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını ve yaptırımların kaldırılmasının henüz zamanı olmadığı konusunda net bir görüş bildirdiklerini aktardı.

Rusya'nın oyalama girişiminde bulunduğu ve oyun oynadığı konusunda kesin netlik olduğuna da işaret eden Starmer, "Tam tersine, ABD'nin girişimini desteklemek ve bu ülkeler grubunun daha fazla baskısıyla Rusya'yı masaya getirmek için yaptırımları nasıl arttırabileceğimizi tartıştık." dedi.

Starmer, liderlerin Ukrayna'nın hem şu an hem de gelecekteki müzakerelerde mümkün olan en güçlü konumda olmasını sağlamak için bu ülkeye daha fazla destek verilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

  • Keir Starmer
  • yaptırımlar
  • Ukrayna zirvesi

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