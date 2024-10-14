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Dünya

''Steadfast Noon'' bugün başlıyor

NATO, yıllık nükleer tatbikatı 'Steadfast Noon'un bugün başlayacağını ve iki hafta süreceğini duyurdu.

AA14 Ekim 2024 Pazartesi 11:46 - Güncelleme:
''Steadfast Noon'' bugün başlıyor
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NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, tatbikata 60'tan fazla uçak katılacak.

Batı Avrupa üzerinde eğitim uçuşlarının yapılacağı tatbikat kapsamında ABD'nin nükleer füze taşıyabilen savaş uçakları da bulunacak.

Açıklamada, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin "Nükleer caydırıcılık, müttefik güvenliğinin temel taşıdır. Steadfast Noon, İttifak'ın nükleer caydırıcılığının önemli bir testidir. NATO'nun tüm müttefikleri koruyacağı ve savunacağı yönündeki her düşmana net bir mesaj gönderiyor." değerlendirmesine yer verildi.

NATO'nun nükleer tatbikatı, her yıl ekim ayında yapılıyor.

Bu yılki tatbikat, ev sahibi ülkeler Belçika ve Hollanda üzerinden, Danimarka, İngiltere ve Kuzey Denizi üzerindeki hava sahasında uçuşları içeriyor.

Tatbikat, iki hafta sürecek.

  • NATO
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  • nükleer tatbikat

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