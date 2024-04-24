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Dünya

Steinmeier: Dünyada hiçbir ülkeyle Türkiye kadar dostane ilişkimiz yok

Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 'Dünyadaki hiçbir ülkeyle Almanya'nın Türkiye ile olduğu gibi dostane ilişkileri yoktur.' dedi.

24 Nisan 2024 Çarşamba 16:26 - Güncelleme:
Steinmeier: Dünyada hiçbir ülkeyle Türkiye kadar dostane ilişkimiz yok
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Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Steinmeier'ın konuşmasından satır başları;

* Burada sizin misafiriniz olmaktan çok mutluyum. Konukseverliğinizi birebir yaşadım. Yoğun görüşmelerim yararlı oldu. 2018 ziyaretiniz sonrası 2 kere görüştük. Birincisi 2 yıl önce Rusya Ukrayna savaşından kısa süre önce. İkinci görüşmemiz Berlin'de bir ay önce Hamas'ın saldırısından 1 ay sonraydı.

* Zannediyorum ki bu iki olay tehlikeli bir zamanda yaşadığımız gösteriyor. İlişkilerimiz çok uzun geçmişe dayanıyor. Diplomatik ilişkilerimizde 100. yılında gelmemiz önemliydi. Bu ilişkiler sadece devletler arasındaki ilkişki değil insani ilişkiler özel kılıyor. Bu kadar yoğun ilişki yoktur dünyada. 3 milyon Türk 4 kuşak önce Almanya'da yaşıyor.

* Onların öyküleri bizim ülkemizi şekillendiriyor. Siyasi hayattan ekonomi, kültür hayatına kadar bu kuşağın temsilcileri bana eşlik ediyor. 100 yıl önce zanatkarlar Almanya'daki yoksulluktan kaçarak Türkiye'ye gelmişti. Nazi Almanyası'nda çoğu Yahudi buraya geldi.

* Bugün de Ankara'daki görüşmelerde yeni bilgiler edindim. Tarihi bağlılığımız son derece güncel. 1 yol önce güney doğusundaki deprem sonrası bunu yaşadık. Almanya'dan destek sağlandı.

* Türk-Alman ilişkilerine yeniden ivme kazandırmalıyız.

* Dünyada yaşanan gelişmeler hepimizi endişelendiriyor. İki ülke olarak birbirimiz için vazgeçilmeziz

* Deprem sonrası Almanya'dan çok destek sağlandı. Deprem bölgesinde yapılan yeniden inşa takdire şayan.

* Gazze'deki insani durumunu düzeltmek zorundayız. Türkiye ve Başkan Erdoğan'ın önemli görevi var.

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