İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2024 Salı / 1 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Steinmeier'den Ramazan Bayramı mesajı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, sevginin, barışın ve birlikteliğin nefret, şiddet ve ayrışmaya galip geldiği daha barışçıl ortak bir gelecek için cesaretin ve umudun korunmasını isteyerek Müslümanlara huzurlu ve hayırlı bayramlar diledi.

AA9 Nisan 2024 Salı 13:10 - Güncelleme:
Steinmeier'den Ramazan Bayramı mesajı
ABONE OL

Steinmeier, Almanya'daki Müslümanlara yönelik Almanca, Türkçe, Arapça ve İngilizce Ramazan Bayramı mesajı yayımladı.

Mesajında Steinmeier, "Bu yılki Ramazan Bayramı'nda siz Almanya'da yaşayan Müslümanlara en içten selamlarımı sunmak istiyorum. Yine aileleriniz, komşularınız ve dostlarınızla birlikte kutlayacağınız Ramazan Bayramı için en iyi dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Birkaç hafta önce Espelkamp kasabasında Müslümanlar ile Müslüman olmayanlarla birlikte bir iftara katıldığını aktaran Steinmeier, ramazan ve iftarın Almanya'daki çeşitli dini yaşamın bir parçası olduğunu kaydetti.

Steinmeier, mesajında "Bugün Ramazan Bayramı'nda, ülkenin dört bir yanındaki Müslüman cemaatlerin diğer inançlardan olan tanıdıklarını davet etmeleri, hoşgörü ve saygının, birlikte yaşama ve fikir alışverişinde bulunma arzusunun önemli bir göstergesidir. Sevginin, barışın ve birlikteliğin nefret, şiddet ve ayrışmaya galip geldiği daha barışçıl ortak bir gelecek için cesaretimizi ve umudumuzu koruyalım. Hepinize huzurlu ve hayırlı bir bayram diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.