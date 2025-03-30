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Dünya

Steinmeier'den Türkçe bayram mesajı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Steinmeier mesajını Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak yayımladı.

AA30 Mart 2025 Pazar 11:56 - Güncelleme:
Steinmeier'den Türkçe bayram mesajı
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Steinmeier Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak yayımladığı mesajında, "Ramazan ayı bir kez daha sona erdi. Ülkemizde bu bayramı kutlayan tüm Müslümanlara en içten selamlarımı ve en iyi dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Bu yıl bir iftara davet edildiğini hatırlatan Steinmeier, "Bu beni derinden etkileyen bir akşamdı. Bu vesileyle şunu tekrar öğrenmiş oldum, bir din yalnızca inançlardan, Tanrı ve dünya üzerine düşünmekten, pratik eylemlerimizi yönlendirecek etik ilkelerden oluşmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Steinmeier din ile ilgili en önemli şeylerden birinin yaşamı ve zamanı yapılandırması olduğunu belirtti.

Pek çok Müslüman çocuğun oruç günlerini geleneksel Noel takvimine benzer şekilde, içinde küçük sürprizlerin bulunduğu bir ramazan takvimiyle saydığını belirten Steinmeier, "Bu, İslam'ın özel gelenekleriyle Almanya'ya ne denli yerleştiğinin küçük bir işareti." ifadesini kullandı.

İnancın ve Tanrı'ya dair anlayışların, farklı olanlara da saygı gösterilmesini gerektirdiğine dikkati çeken Steinmeier, bunun tüm inananların hayalini kurduğu ve özlediği barışa katkıda bulunacağını söyledi.

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