Steve Bannon'dan çarpıcı tahmin: Trump'ın sonu olmayacak

star.com.tr 19 Ekim 2020 Pazartesi 12:05 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 12:10

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'da erkenden zaferini ilan edeceğini düşündüğünü söyleyen Steve Bannon, The Australian'a verdiği demeçte yaklaşan ABD başkanlık seçimleri ile ilgili yeni değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın 2016'daki seçimlerde yürüttüğü kampanyanın başında yer alan Bannon, Joe Biden'ın önümüzdeki seçimi kazanması kazanması halinde, bunun "Trump'ın sonu" anlamına gelmeyeceğini belirtti. Bannon'a göre, Trump kaybetse bile dört yıl sonra şansını tekrar deneyecek.

Trump'ın kazanacağını tahmin eden Bannon, seçim ve sonrası için şu değerlendirmelerde bulundu:

Şu anda şu tahminde bulunacağım: Herhangi bir nedenle seçim çalınırsa veya bir şekilde Joe Biden kazanan ilan edilirse, Trump 2024'te yeniden seçime aday olacağını açıklayacak.

Bannon'a göre, gerçekte kolay geçeceği düşünülen yarışın sonucu, yakın zamanda çözüme kavuşturulmayacak. Tartışmalı bir sonuç nedeniyle muhtemelen yargı yoluna gidilebilir.

Bannon, "Seçkinler travma yaşıyor. Sıraya girip oy kullanmak istemiyorlar. Bu, bayan ve baylar, oyunun kurallarını değiştiren bir etkenler." dedi.

Trump'ın eski kampanya yöneticisi, sekiz aylık bir süre boyunca baş stratejisti ve danışmanı olarak görev yaptı. 2017'de aniden görevden ayrıldı. Son zamanlarda Meksika sınırına örülen duvar için oluşturulan, 'Duvarı İnşa Ediyoruz' platformuyla ilgili 'kara para aklama ve dolandırıcılık' suçlamalarıyla tutuklandı.

Tutuklanmasını 'saçma' ve 'siyasi bir suikast işi' olarak eleştiren Bannon, ağustos ayında serbest bırakıldı. Suçsuz olduğunu savunan Bannon'ın bir sonraki duruşmasının, Mayıs 2021'de yapılması planlanıyor.

star.com.tr