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Dünya

Steve Jobs'a ait: 218 bin dolara satıldı

Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un sandaletleri, açık artırmayla 218 bin dolara satıldı.

IHA15 Kasım 2022 Salı 15:26 - Güncelleme:
Steve Jobs'a ait: 218 bin dolara satıldı
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Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un sandaletleri, açık artırmayla satışa sunuldu. Steve'e ait sandaletler, 'Ulien's Auctions' adlı müzayede evinin düzenlediği açık artırmayla satışa sunuldu. 60 bin dolara alıcı bulması beklenen Jobs'un terlikleri, adı açıklanmayan bir şahıs tarafından 218 bin 750 dolara satın alındı. Kaliforniya merkezi müzayede evi tarafından yapılan açıklamada, terliklerin iyi durumda olduğu ve Jobs'un 70'li ve 80'li yıllarda gardırobunun vazgeçilmez parçası olduğu bilgisi paylaşıldı.

Steve Jobs, 2011 yılında Apple'daki görevini bıraktıktan 6 hafta sonra, 56 yaşındayken pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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