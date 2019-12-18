Steve Lazarides, Banksy'nin yakalanmama sırrını açıkladı

Meatpacking District’te çalıştığı sırada bir grup seks işçisi tarafından görüldüklerini anlatan Lazarides, “Bazıları Banksy’nin homofobik şeyler yazdığını zannetti ve polis çağırdı. Bu tutuklanmaya çok yakın olduğumuz bir andı” dedi.

Yüzü görünmese de arkadan görüntülerin yer aldığı kitapla ilgili Banksy'nin onayını aldığını söyleyen Lazarides "Asla ondan vazgeçmem. Bu tıpkı 4 yaşındaki bir çocuğa Noel Baba'nın olmadığını söylemek gibi olur. Eğer kendi kendisi ifşa etse bile kimse ona inanmaz. Herkes 'Tabii tabii kesin osundur' türü tepkiler verir" dedi.