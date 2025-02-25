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Dünya

STM'den davet edilmediği Ulusal Diyalog Konferansı'na sert tepki

Suriye Türkmen Meclisi (STM), Ulusal Diyalog Konferansı'na davet edilmemesine ilişkin bir açıklama yayımlayarak, konferansın hazırlık komitesinin izlediği dışlayıcı yaklaşımı kabul etmediklerini belirtti.

AA25 Şubat 2025 Salı 10:41 - Güncelleme:
STM'den davet edilmediği Ulusal Diyalog Konferansı'na sert tepki
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STM'den yapılan açıklamada, Meclisin devrimin ilk gününden bu yana devrik Esed rejimine karşı Suriyeli kardeşlerinin yanında yer aldığı, bu uğurda şehitler verdiği ve büyük fedakarlıklarda bulunduğu vurgulandı.

Suriye Türkmenlerinin tek meşru temsilcisi ve siyasi çatısı olarak, devrim yıllarında Esed rejimine karşı Suriye halkının özgürlük mücadelesini desteklediği aktarılan açıklamada, rejimin çöküşünün ardından da Şam'daki yeni siyasi yönetime destek verilmeye devam edildiğinin altı çizildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimin ülkede güvenlik ve istikrarı sağlamak için yürüttüğü siyasi çabalara destek verildiği ifade edildi.

Geleceğin Suriye'sini inşa etme hedefiyle yürütülen ulusal uzlaşı çabalarına olumlu bir yaklaşım sergilendiğine işaret edilen açıklamada, diyalog konferansına Suriye'nin tüm ulusal bileşenlerinin katılmasının gerekliliği vurgulandı. Açıklamada, siyasi kurumların ve bileşenlerin dışlanmasının, ülkenin siyasi gelişimine olumsuz yansıyacağına değinildi.

STM'nin, Ulusal Diyalog Konferansı'na katılım sağlayacağı yönünde Şam'daki yönetimle yapılan görüşmelerde verilen sözlerin, Türkmenlerin ülke yönetimine katılımı açısından umut verici olduğu belirtilen açıklamada, buna rağmen konferansa davet edilmemelerinin "şaşkınlıkla karşılandığı" kaydedildi.

- "TÜRKMENLERİN HAKLARI GÜVENCE ALTINA ALINMALI"

Suriye'nin yeni yönetimine desteklerinin devam ettiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye Türkmen Meclisi olarak Suriye'nin yeni yönetiminin yürüttüğü siyasi süreci desteklediğimizi vurguluyoruz. Ancak, Ulusal Diyalog Konferansı Hazırlık Komitesi'nin izlediği dışlayıcı yaklaşımı ve Türkmen bileşenini temsil eden Suriye Türkmen Meclisi'ni yok saymasını reddediyoruz. Bu tutum, Türkmen kamuoyunda kabul edilemez bir rahatsızlık oluşturmuş olup, konferansın çıktılarının Türkmenlerin beklentilerini karşılamaması ve haklarını güvence altına almaması durumunda, bu sonuçlara yönelik çekincelerimizi koruyacağımızı ifade ediyoruz."

Açıklamada, bu durumun Türkmen kamuoyunda büyük bir rahatsızlık yarattığı, konferans sonuçlarının Türkmenlerin beklentilerini karşılamaması ve haklarını güvence altına almaması halinde, bu sonuçlara yönelik çekincelerini koruyacakları aktarıldı.

Yeni bir Suriye inşa etmenin, tüm siyasi güçler ve ulusal bileşenler arasında ortaklık fikrinin güçlendirilmesi ve demokrasi ilkelerine bağlı kalmayı gerektirdiği belirtilen açıklamada, "Suriye tek bir renkten ibaret değildir ve hiçbir bileşenin siyasi süreçten dışlanması kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, dışlanma ve ayrımcılıktan uzak, tüm bileşenlerin temsil edildiği yeni bir Suriye inşa etme umutlarının sürdüğü kaydedildi.

  • Suriye Türkmen Meclisi
  • Suriye
  • Ulusal Diyalog Konferansı

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