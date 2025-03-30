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Dünya

Stockholm'de bayram namazı kılındı

İsveç'in başkenti Stockholm'de Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Fittja Ulu Cami'de bayram namazını kıldı.

AA30 Mart 2025 Pazar 09:42 - Güncelleme:
Stockholm'de bayram namazı kılındı
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Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı bayram namazında yoğunluk nedeniyle cemaatin bir kısmı namazlarını caminin dışında eda etti.

Namaz öncesinde vaaz veren Fittja Ulu Cami Görevlisi Osman Doğan, küslüklerin, dargınlıkların bayramda son bulması gerektiğini vurguladı.

Toplumsal birliğin önemine işaret eden Doğan "Manevi yücelme, tevazu ve bağışlama arayışının insanlık ve ahlakın korunması yolunda yeni bir güç bulacağını umut ediyorum." ifadesini kullandı.

Namazın ardından bayramlaşan cemaate, cami yönetimince ikramlarda bulunuldu.

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