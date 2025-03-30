Stockholm'de bayram namazı kılındı

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı bayram namazında yoğunluk nedeniyle cemaatin bir kısmı namazlarını caminin dışında eda etti.

Namaz öncesinde vaaz veren Fittja Ulu Cami Görevlisi Osman Doğan, küslüklerin, dargınlıkların bayramda son bulması gerektiğini vurguladı.

Toplumsal birliğin önemine işaret eden Doğan "Manevi yücelme, tevazu ve bağışlama arayışının insanlık ve ahlakın korunması yolunda yeni bir güç bulacağını umut ediyorum." ifadesini kullandı.

Namazın ardından bayramlaşan cemaate, cami yönetimince ikramlarda bulunuldu.