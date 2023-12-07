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Dünya

Stockholm'de Filistin'de öldürülen gazeteciler için gösteri

İsveç'in başkenti Stockholm'de, Filistin'de öldürülen gazeteciler için gösteri düzenlendi. Öte yandan eylemciler, 'Özgür Filistin', 'İşgale son' şeklinde slogan attı.

AA7 Aralık 2023 Perşembe 22:57 - Güncelleme:
Stockholm'de Filistin'de öldürülen gazeteciler için gösteri
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Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla soğuk havaya rağmen Segels Torg Meydanı'nda toplanan göstericiler, İsrail tarafından öldürülen gazetecilerin fotoğraflarından oluşan bir sergi açtı.

Alana kurulan büyük bir ekranda öldürülen ve yaralanan gazetecilerin zor anlardaki çalışmalarını yansıtan sinevizyon gösterisi yapıldı.

Öte yandan eylemciler, "Özgür Filistin", "İşgale son" şeklinde slogan attı.

Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, İsrail ürünleri ile İsrail'e destek verdiği belirtilen bazı çok uluslu şirketlerin ürün ve hizmetlerinin boykot edilmesi çağrısında bulundu.

  • Stockholm gösterisi
  • Özgür Filistin
  • Gazeteci öldürüldü

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