Stockholm'de Rus Büyükelçiliğine araçlı saldırı

Stockholm Polisi tarafından yapılan açıklamada, 45 yaşındaki saldırganın Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliğinin demir kapısına aracı ile çarparak girmeye çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu kişinin gözaltına alındığı kaydedilirken, saldırının amacının araştırıldığı belirtildi.

Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise, "İsveç'te yaşayan bir Ukrayna vatandaşı 28 Ocak sabah saatlerinde Rusya Büyükelçiliğinin kapısını aracıyla geçmeye çalıştı." ifadeleri kullanıldı.