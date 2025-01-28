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Dünya

Stockholm'de Rus Büyükelçiliğine araçlı saldırı

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir kişinin Rus Büyükelçiliğine aracıyla saldırı düzenlediği bildirildi.

AA28 Ocak 2025 Salı 18:46 - Güncelleme:
Stockholm'de Rus Büyükelçiliğine araçlı saldırı
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Stockholm Polisi tarafından yapılan açıklamada, 45 yaşındaki saldırganın Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliğinin demir kapısına aracı ile çarparak girmeye çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu kişinin gözaltına alındığı kaydedilirken, saldırının amacının araştırıldığı belirtildi.

UKRAYNA VATANDAŞI OLDUĞU AÇIKLANDI

Rusya'nın Stockholm Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise, "İsveç'te yaşayan bir Ukrayna vatandaşı 28 Ocak sabah saatlerinde Rusya Büyükelçiliğinin kapısını aracıyla geçmeye çalıştı." ifadeleri kullanıldı.

  • Stockholm saldırısı
  • Rus Büyükelçilik
  • araç saldırısı

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