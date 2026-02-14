İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2026 Cumartesi / 27 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7339
  • EURO
    51,9339
  • ALTIN
    7075.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Stockholm'de soykırımcı İsrail'e protesto... ''Batı Şeria'nın ilhakına hayır'' sloganları atıldı
Dünya

Stockholm'de soykırımcı İsrail'e protesto... ''Batı Şeria'nın ilhakına hayır'' sloganları atıldı

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme kararı protesto edildi.

AA14 Şubat 2026 Cumartesi 16:48 - Güncelleme:
Stockholm'de soykırımcı İsrail'e protesto... ''Batı Şeria'nın ilhakına hayır'' sloganları atıldı
ABONE OL

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla soğuğa rağmen Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını reddettiklerini vurguladı.

Göstericiler, "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Katil Netanyahu, Gazze'den defol" ve "Batı Şeria'nın ilhakına hayır'" sloganları attı.

Eylemde, "Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Soykırımı durdurun" ve "Sonsuza kadar Filistin" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler İsveç Parlamentosu ve Dışişleri Bakanlığı binalarının önlerine kadar yürüdü.

Eyleme katılan Azerbaycan asıllı İsveçli aktivist Aydın Amir Hashimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşanan insani trajediye dikkati çekerek küresel toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Hashimi, bölgedeki ölümlerin sadece bombalardan değil, soğuk ve açlıktan da kaynaklandığını vurgulayarak, "Gazze'de sıcaklık ciddi şekilde düştü. Çocuklar artık uyanmıyorlar. Eskiden bombalardan ölüyorlardı, şimdi ise susuzluktan, açlıktan ve soğuktan ölüyorlar." ifadelerini kullandı.

İsrail'in politikalarını "faşizm" olarak nitelendirerek bu durumun sadece Orta Doğu ile sınırlı kalmayacağı uyarısında bulunan Hashimi, "Bugün artık ABD'den Orta Doğu'ya ve Avrupa'ya yayılan küresel faşizm hakkında konuşma vakti. Bu faşizm sadece Gazze'de anneleri ve çocukları katletmekle yetinmeyecek, bir gün sizin de kapınızı çalacak. Devam eden soykırıma karşı şimdiden tavır almalısınız." dedi.

İSVEÇ HÜKÜMETİNDEN İSRAİL'İN BATI ŞERİA KARARINA TEPKİ

İsveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da arazi kaydı ve mülk edinme prosedürlerini değiştirmeyi amaçlayan kararları kınanarak bu önlemlerin iki devletli çözümü baltaladığı ve uluslararası hukuku ihlal ettiği kaydedildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Beyoğlu'nda panik anları: Bir anda alevlere teslim oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.