Dünya

Stockholm'de soykırımcı İsrail'in saldırılarına protesto

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce kişi, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği saldırıları protesto etti.

AA22 Kasım 2025 Cumartesi 17:33
Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail ordusunun 10 Ekim'de sağlanan ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye hava saldırılarında bulunmasına ve insani yardım girişini kısıtlamasına tepki gösterdi.

"Sivilleri bombalamak meşru müdafaa değil. Soykırıma hayır de", "Kurtuluşa erişene kadar direniş", "Filistin için ayağa kalkın", "Gıda kısıtlamasına son verilsin" ve "İsrail barış anlaşmasına uysun" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, İsveç hükümetini İsrail'e karşı kapsamlı askeri ambargo uygulamaya davet etti.

Gösteriye katılan Yahudi asıllı İsveçli aktivist Dror Feiler, AA muhabirine, Filistin'de ateşkesten bahsedildiğini fakat ortada bir ateşkes olmadığını söyledi.

Gazze'de barış anlaşmasına rağmen her gün sivil insanların öldüğünün altını çizen Feiler, "Gazze'de her gün 10 Filistinli öldürülüyor. Batı Şeria'da etnik temizlik devam ediyor. Zeytinlikler sökülüyor. Batı Şeria'daki İsrailli polis ve askerler, Filistinlilere yönelik bu saldırıları durdurmadıkları gibi saldırıların bizzat birer parçasılar." ifadelerini kullandı.

Filistin'de devam eden soykırıma, halkın sürülmesine ve etnik temizliğe olan suç ortaklıklarını kabul etmediklerini aktaran Feiler, "Hükümetlerimiz silah alıp satmaya devam ediyor. İsrail'i siyasi ve diplomatik olarak desteklemeyi sürdürüyorlar. Ekonomik bağlantılara devam ediyorlar ve bu kabul edilemez. Soykırıma suç ortağı olmamız kabul edilemez." dedi.

