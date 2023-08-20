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Dünya

Stoklarında 42 adet F-16 var! İki ülkeden savaşı kızıştıracak karar

Hollanda Başkanı Rutte, 'Danimarka ve Hollanda Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndermeyi kabul etti' dedi. Stoklarında şu an için 42 tane F-16 olduğunu ifade eden Rutte, Ukrayna'ya kaç tane uçak verileceğinin netleşmediğini söyledi.

20 Ağustos 2023 Pazar 15:50 - Güncelleme:
Stoklarında 42 adet F-16 var! İki ülkeden savaşı kızıştıracak karar
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Rusya-Ukrayna savaşı 1.5 yıldır devam ediyor. Öte yandan Avrupalı devletler ve ABD ise Ukrayna'ya destek vermeye devam ediyor. Tüm bu gelişmeler ışığında ise Danimarka ile Hollanda'dan savaşı daha da kızıştıracak bir hamle geldi.

SAVAŞ KIZIŞACAK

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin Hollanda ziyareti nedeniyle açıklama yapan Hollanda Başkanı Mark Rutte, "Danimarka ve Hollanda Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı göndermeyi kabul etti" sözlerine yer verdi. Stoklarında şu an için 42 tane F-16 olduğu ifade eden Rutte, "Şu an için Ukrayna'ya kaç tane uçak vereceğimizi net olarak belirtemiyorum" dedi.

ZELENSKI'DEN AÇIKLAMALAR

Zelenski, Rutte ile önemli görüşmeler gerçekleştireceklerini ifade ederek, ana gündemin halkını Rusya'nın saldırılarından korumak için ülkesine F-16 verilmesi olduğunu bildirdi.

"GİDEREK GÜÇLENİYORUZ"

Giderek güçlendiklerini belirten Zelenski, gündemlerinde Küresel Barış Zirvesi, Barış Formülü ve Rusya'nın adalete teslim edilmesinin de bulunduğunu kaydetti.

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