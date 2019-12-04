NATO duyurdu: O savunma planı kabul edildi

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Baltık ülkeleriyle ilgili savunma planı kabul edildi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Baltık ülkeleriyle ilgili savunma planının kabul edildiğini söyledi

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İngiltere'nin başkenti Londra'daki NATO Zirvesi sonrası sonuç bildirigesinin yayınlanmasının ardından açıklama yapan Stoltenberg, Baltık ülkeleriyle ilgili savunma planının kabul edildiğini açıkladı.

Baltıklar ve Polonya savunma planının yenilendiği belirten Stoltenberg şunları söyledi:

"Tüm müttefiklerimizi korumak için planlarımız mevcut. Daha fazla güçlerimiz de hazır bulunuyor. Baltık ülkeleri ve Polonya'da askerlerimiz doğu sınırında hazır bekliyor. İhtiyaç olursa daha fazla askerle müdahale edebileceğiz. İttifakın diğer bölgelerini savunmak için gerekli planlar da yenileniyor. Bugün de Baltık ülkeleri ve Polonya'nın planlarını yenilemiş bulunuyoruz. Baltık ülkeleri, Polonya'nın savunma planı yenilendi."

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