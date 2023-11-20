Stoltenberg, Batı Balkan turu kapsamında ilk durak olarak geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Stoltenberg, NATO'nun Bosna Hersek'in üyelik sürecine destek verdiğini ve vermeye devam edeceğini belirterek, "Bosna Hersek ve bölgedeki güvenlik durumunu ele aldık. NATO, Bosna Hersek'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü desteklemektedir." dedi.

Stoltenberg, "Bosna Hersek'teki ayrılıkçı söylem ve dış etkenlerden endişeliyiz. Özellikle Rusya'nın. Bu durum istikrarı ve reformları tehlikeye sokuyor. Tüm liderler birlik ve kalkınma için çalışmalı. NATO yıllardır Bosna Hersek'teki istikrar için çalışıyor." diye konuştu.

NATO'nun Bosna Hersek'teki Avrupa Birliği Barış Gücüne (EUFOR Althea) desteğini sürdürdüğünü aktaran Stoltenberg, "Her ülke kendi güvenlik düzenlemelerine dışarıdan hiçbir müdahale olmadan karar vermeli. Bosna Hersek'i özellikle Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde gösterdiği ilerlemeden ötürü tebrik etmek isterim." şeklinde konuştu.

Kristo da NATO üyeliği söz konusu olduğunda Bosna Hersek'in gereken tüm sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğini vurgulayarak, "NATO ile işbirliği bize güvenliğimizi koruma ve savunma kapasitemizi güçlendirmede son derece önemli olanaklar sunuyor." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'in NATO'ya Üyelik Eylem Planı'nda (MAP) katılımcı ülke olduğunu söyleyen Kristo, NATO'nun Bosna Hersek'in savunma kapasitesini artıracak yardım paketinin onaylanmasına ilişkin Stoltenberg'e teşekkür etti.

Bu arada, Stoltenberg, Bosna Hersek'in ardından Batı Balkan turuna bugün Kosova ile devam edecek.

Stoltenberg, yarın Sırbistan'da temaslarda bulunmasının ardından Kuzey Makedonya'ya geçerek başkent Üsküp'te bölgedeki NATO üyeleri ülkelerin liderleriyle bir araya gelecek.