'Kritik görüşmeler sürüyor' dedi ve ekledi: Türkiye kilit rol oynuyor

14 Haziran 2021 Pazartesi 18:23 - Güncelleme: 14 Haziran 2021 Pazartesi 18:58

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargâhı'nda düzenlenen liderler zirvesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları:

Rusya'ya Çekya ve Amerika Birleşik Devletleri'ni "dost olmayan ülkeler" olarak tanımlamasından vazgeçmeye çağırıyoruz.

Tüm müttefikiler taahhüt verdi. Salınımları azaltma konusunda. Net hedefler koyma konusunda da kararlar verdik.

'NATO, TÜM AVRUPA DEMOKRASİLERİNE AÇIKTIR'

Müttefikler, iklim değişikliğinin güvenliğine yönelik etkisini anlamak ve adapte etmek konularında NATO'nun öncü uluslararası örgüt olmasını amaçlıyor.

Hem ulusal bütçeleriyle hem NATO ortak fonuyla. Bu 7. yıl olacak. 260 milyondan fazla savunmaya para harcanacak.

NATO kapısı tüm Avrupa demokrasilerine açıktır.

Tüm bunlar şu anlama geliyor. Daha adil bir yük paylaşımı olacak. Birlikte daha fazla yatırım yapmalıyız NATO'ya.

Daha fazla kaynaklara ihtiyacımız olacak. Hem askeri, hem sivil hem de altyapı anlamında. Daha fazla ortak tatbikatlara fon bulabilmek için, alt yapı ve daha kapasite sağlayabilmek için ortaklara.

'ORJİNAL AMACIMIZ ASKERİ BÜTÇEYİ ARTTIRMAK'

Liderler ittifakımızı güçlü yapmak için karar aldı. Yeni operasyon bölgelerimizde uzay ve siber kararları aldık. Liderler yeni siber savunmasını kabul etti. Burada güçlü teknik altyapımız olması gerekiyor.

Ayrıca Afganistan meselesine de değindik. Burada hayatlarını kaybedenleri anıyoruz. Ve taktirimizi uzatıyoruz.

NATO liderleri tekrardan taahhütlerinin altını çizdi. Hem eğitim ve finansal kurumlarına yönelik. Gerekli fonların sağlanması için uluslararası havalimanının işlemesi için.

Tabii ki bu orjinal amacımız askeri bütçeyi güçlendirmekti. Bugünkü kararda 3 bütçemizi de güçlendirmek oldu. Sivil, altyapı ve askeri bütçemiz var. Şimdi bir karar aldık. 3'ünü birden artırmayı planlıyoruz. Böylece yeterince kaynaklara sahip olmak istiyoruz.

'TÜRKİYE KİLİT ROL OYNUYOR'

NATO ittifakı olarak nasıl sürekli bir uluslararası havalimanın işletilmesi için görüşüyoruz. Türkiye tabi ki kilit rol oynuyor. Burada tam nasıl yapacağız karar vermedik. Bu NATO için çok önemli. Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkımız arttı.