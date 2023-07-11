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Dünya

Stoltenberg: NATO üyeliği için Ukrayna'ya davette bulunacağız

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Liderler Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Koşullar yerine geldiğinde NATO'ya üyelik için Ukrayna'ya davette bulunacağız.' dedi.

11 Temmuz 2023 Salı 18:06 - Güncelleme:
Stoltenberg: NATO üyeliği için Ukrayna'ya davette bulunacağız
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Liderler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları:

Ukrayna'nın NATO'nun bir üyesi olacağını doğruladık ve NATO üyelik hareket planının Ukrayna için kaldırılma ihtiyacının onayladık

NATO müttefikleri onayladığında ve koşullar karşılandığında Ukrayna'ya üyelik için bir davet yayınlayacağız

Çin NATO'nun düşmanı değil ve angaje olmaya devam etmeliyiz

Çin artan bir şekilde kural odaklı uluslararası düzene meydan okuyor

Müttefikler savunma harcamalarını yüzde 2'ye çıkarma, daha sonra bunu artırma konusunda uzlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Krıstersson ve ben birlikte bir görüşme gerçekleştirdik ve İsveç'in üyeliği yönünde tarihi bir adım attık

Finlandiya ve İsveç'in üye olması ittifakı daha güçlü kılacaktır

NATO'nun genişlemesi, müttefiklerin ve aday ülkelerin kararıdır, egemen ülkelerin kararına Moskova karışamaz.

Ayrıntılar geliyor...

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