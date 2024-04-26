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Dünya

Stoltenberg: Rusya'nın casusluk faaliyetleri kabul edilemez

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Almanya ve İngiltere'deki casusluk faaliyetlerinin 'kabul edilmez' olduğunu belirterek, 'Bu tür casusluk faaliyetleri kabul edilmez ve bunlar Ukrayna'yı desteklemeye devam etmemize engel olamayacaklar.' dedi.

AA26 Nisan 2024 Cuma 18:09 - Güncelleme:
Stoltenberg: Rusya'nın casusluk faaliyetleri kabul edilemez
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Stoltenberg, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yapacağı görüşme öncesinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya'nın ittifak içindeki gizli faaliyetlerine ilişkin uyanık olunması gerektiğini belirten Stoltenberg, geçen hafta Almanya'da casusluk ve sabotaj suçlamasıyla, bugün de İngiltere'de Rusya adına casusluk yapmaktan 2 kişinin göz altına alındığını belirtti.

Stoltenberg, Almanya ve İngiltere'nin yanında durduklarını vurgulayarak, "Bu tür casusluk faaliyetleri kabul edilmez ve bunlar Ukrayna'yı desteklemeye devam etmemize engel olamayacaklar." dedi.

NATO Genel Sekreteri, ittifak üyelerine karşı bu tür düşmanca eylemlere verilecek karşılık konusunda yakın koordinasyon içinde olduklarını kaydetti.

Almanya'nın Ukrayna'ya üçüncü Patriot hava savunma sistemini sağlayacağını anımsatan Stoltenberg, bunun diğer ittifak üyeleri için bir örnek olduğunu belirtti.

Almanya Başbakanı Scholz da sınırların güç kullanılarak değiştirilmeyeceğini, bu nedenle herkesin Ukrayna'yı gerektiği sürece destekleyeceği sinyalini vermesinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Scholz, Avrupa'daki müttefiklerine Ukrayna'nın hava savunmasını desteklemek için başka neler yapabilecekleri konusunda stoklarına bakma çağrısında bulundu.

Stoltenberg ile Washington'da düzenlenecek NATO Zirvesi konusunda fikir alışverişinde bulunacaklarını belirten Scholz, zirvenin başarılı olacağını ve NATO'nun birlikteliğinin bu dönemde tekrar vurgulanacağını kaydetti.

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