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Dünya

Stoltenberg, savunma yatırımlarının artırılması gerektiğini belirtti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, daha güçlü bir NATO için savunma yatırımlarının artırılması gerektiğini belirtti.

AA31 Ocak 2024 Çarşamba 13:46 - Güncelleme:
Stoltenberg, savunma yatırımlarının artırılması gerektiğini belirtti
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Stoltenberg, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ile Washington'da yaptığı görüşmede, güçlü bir NATO'nun ABD için stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

NATO'nun, ABD'ye diğer tüm küresel güçlerden "daha kapsamlı bir müttefik ağı" sağladığını ifade eden Stoltenberg, savunma yatırımlarının artırılarak NATO'nun gücünün pekiştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Stoltenberg, ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin, bu ülkenin bekası ve Avrupa'nın istikrarının korunması için "kritik" olduğuna işaret etti.

Görüşmeler kapsamında Stoltenberg, NATO Parlamenter Asamblesi eş başkanları ve ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi liderleriyle de bir araya geldi.

Stoltenberg ve Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson ile yapılan ortak açıklamada şunlar kaydedildi:

"(Görüşmede) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Ukrayna'daki savaşı kazanamayacağına dair açık ve kararlı mesaj göndermenin önemine değindik. Çin'den gelen tehdit ve meydan okumaların artışı ele alınarak NATO olarak bir arada durmanın artan küresel rekabete karşı bizi daha hazırlıklı kılacağı konusunda mutabık kaldık."

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