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Stoltenberg: Türkiye, değerli bir müttefikimiz ve terörle mücadeledeki rolü önemli

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Evet Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki varlığına dair birçok farklı fikir var ama aynı zamanda Türkiye, değerli bir müttefikimiz ve terörle mücadeledeki rolü önemli.' dedi.

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Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen Stoltenberg, görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Stoltenberg, DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi'nin öldürülmesinden dolayı ABD'yi tebrik ederek, "Bu, uluslararası terörle mücadelede çok önemli bir kilometre taşı oldu." görüşünü paylaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" ifadesine ilişkin Stoltenberg, "Gerçekte NATO uzun yıllardır olduğundan daha güçlü ve çevik." diye konuştu.

Suriye'nin kuzeyindeki krize yönelik siyasi bir çözüm gerektiğine işaret eden Stoltenberg, şunları kaydetti: "Türkiye'nin en çok terör saldırısına uğrayan ve 3,6 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan müttefikimiz olduğunu kabul etmemiz lazım. Evet Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki varlığına dair birçok farklı fikir var ama aynı zamanda Türkiye, değerli bir müttefikimiz ve terörle mücadeledeki rolü önemli."

- "Türkiye ve ABD arasındaki konuşmaları memnuniyetle karşılıyoruz"

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımının birçok tartışma doğurduğunu kaydeden Stoltenberg, "Türkiye ile ABD arasında patriotlar da dahil olmak üzere savunma sistemleri konusunda süren konuşmaları memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Stoltenberg, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede NATO hükümet ve devlet başkanlarının aralık başında Londra'da yapacağı toplantıya hazırlanma konusunu ele aldıklarını belirtti.

Twitter paylaşımda Oval Ofisteki görüşme esnasında çekilen bir fotoğrafa da yer veren Stoltenberg, "Başkan Trump'ın savunma harcamaları konusundaki mesajının gerçek bir etkisi oldu, Avrupa ve Kanada'dan 100 milyar dolar eklendi. Bu da NATO'yu daha güçlü kılıyor." ifadesine yer verdi.

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