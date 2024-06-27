Stoltenberg: Ukrayna ve NATO için gerçekten çok faydalı bir zirve yolunda ilerliyoruz

Avrupa Birliği zirvesine katılmak üzere Brüksel'de bulunan Zelenskiy, NATO karargahını ziyaret ederek, Stoltenberg ile basına kapalı toplantı yaptı.

Toplantının ardından NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Stoltenberg ve Zelenskiy'nin Washington Zirvesi hazırlıklarını ele aldığı bildirildi.

Açıklamada Stoltenberg'in şu ifadelerine yer verildi:

"Zirvede Ukrayna'ya verilen desteğin artırılması müttefik liderlerin en önemli önceliklerinden biri olacak. Ukrayna ve NATO için gerçekten çok faydalı bir zirve yolunda ilerlediğimizi düşünüyorum."

Genel Sekreter, müttefiklerin NATO'nun Ukrayna'ya yönelik güvenlik yardımı ve eğitimin koordinasyonunda liderliği üstlenmesi ve uzun vadeli bir mali taahhüt konusunda anlaşmaya varmasını beklediğini yineledi.

- ZELENSKİY'NİN MESAJI

Zelenskiy de görüşme sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İttifak'ın Ukrayna ordusuna yönelik güvenlik yardımı ve eğitimin koordine edilmesindeki rolünün güçlendirilmesine ilişkin bir kararın yanı sıra Ukrayna'ya sürekli destek için uzun vadeli mali taahhütler bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Zelenskiy, Soltenberg'e Ukrayna'ya verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.