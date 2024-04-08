Stoltenberg'den Bosna Hersek'e ''reformlara devam edin'' mesajı

Stoltenberg, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Boşnak üyesi Denis Becirovic ile NATO karargahında ortak basın toplantısı düzenledi.

Becirovic'in ziyaretinin, NATO-Bosna Hersek ortaklığının durumunu ve nasıl ileri taşınabileceğini değerlendirmek açısından bir şans olduğunu belirten Stoltenberg, İttifak'ın bu ülkenin egemenliğini, toprak bütünlüğünü, güvenliğini ve Avrupa Birliği (AB) üyeliğini desteklediğini vurguladı.

Stoltenberg, ülkede süregelen ayrılıkçı politikalar ve bölücü söylemlerden derin endişe duyduğunu da belirterek "Bu, pervasızca ve tehlikeli. Zorlukla elde edilen ilerlemeyi baltalıyor, halka fayda sağlayacak reformları engelliyor. Bütün siyasi liderler, birliği ve ulusal kurumları korumak için birlikte çalışmalıdır. Bu, ülkede barış ve güvenliğin yanı sıra Batı Balkanlar'da istikrarın anahtarıdır." diye konuştu.

NATO'nun Bosna Hersek'in savunma kabiliyetlerini desteklediğini, kriz yönetimi, siber savunma ve terörle mücadele gibi alanlarda yeteneklerini daha da güçlendirmesine yardımcı olduğunu ifade eden Stoltenberg, "Bosna Hersek'in ortak güvenliğe yaptığı katkıları da takdir ediyoruz." dedi.

Stoltenberg, Bosna Hersek'in NATO üyeliğiyle ilgili de "Reform çabalarına devam etmesi gerekecek." ifadesini kullandı.

Devlet kurumlarını ve silahlı kuvvetlerin çok etnikli doğasını güçlendirmenin, atılması gereken adımlar olduğunu belirten Stoltenberg, bunların ülkenin hem NATO hem AB yolunda daha hızlı ilerlemesini sağlayacağına işaret etti.

Stoltenberg, "Üyelik yarın gerçekleşecek bir şey olmasa da üyeliğe yönelik çabaların her iki tarafı da güçlendireceğinin farkına varmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, şöyle devam etti:

"Bosna-Hersek'in ortak güvenliğimize yaptığı katkıları da takdir ediyoruz. Hafif piyade taburunun NATO savaş hazırlığı standartlarına göre sertifikalandırılması da dahil olmak üzere silahlı kuvvetlerinizi NATO ile daha yakın çalışacak şekilde geliştirme çabalarınızı da memnuniyetle karşılıyorum."

NATO'nun Bosna Hersek'le ortaklığa bağlılığını vurgulayan Stoltenberg, "Siyasi diyaloğumuzu sürdürmeye ve pratik işbirliğimizi güçlendirmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Bosna-Hersek, NATO'nun Barış için Ortaklık programına 2006 yılında katıldı, 2010 yılında Üyelik Eylem Planı'na katılmaya davet edildi.

Üyelik Eylem Planı, ülkeleri NATO üyeliğine yaklaştıran bir aşama olarak değerlendirilse de katılımla ilgili resmi bir garanti sağlamıyor.