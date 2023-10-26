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Dünya

Stoltenberg'den Moldova açıklaması: NATO desteğine güvenebilir

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Moldova'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini, Moldova'nın NATO desteğine güvenebileceğini söyledi.

AA26 Ekim 2023 Perşembe 10:24 - Güncelleme:
Stoltenberg'den Moldova açıklaması: NATO desteğine güvenebilir
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Stoltenberg ile Moldova Başbakanı Dorin Recean, NATO karargahındaki görüşmelerinden önce basına açıklama yaptı.

Stoltenberg, NATO ve Moldova'nın 30 yıldan uzun zamandır birlikte çalıştığını, son dönemde de ortaklığı derinleştirdiğini söyledi.

Rusya'nın Moldova'ya özellikle enerji alanında ve dezenformasyonla baskıyı artırdığını, istikrarı bozmaya, demokrasiyi zedelemeye çalıştığını belirten Stoltenberg, "Ancak Moldova kararlılıkla karşılık vermiş, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını kınamıştır." diye konuştu.

Stoltenberg, "NATO, Moldova'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tam olarak desteklemektedir. Rusya'ya Moldova topraklarındaki kuvvetlerini çekmesi çağrısında bulunuyoruz. Moldova bizim yardımımıza güvenebilir." ifadelerini kullandı.

Bu yıl NATO'nun Moldova'ya siber savunma ve stratejik iletişimini geliştirmek, ayrıca savunma kabiliyetlerini artırmak için büyük bir destek paketini kabul ettiğini kaydeden Stoltenberg, Moldova ile siyasi işbirliğinin de artırılacağını, bunun Moldova'nın AB sürecine de destek olacağını söyledi.

Moldova Başbakanı Recean ise ülkesinin savunma kabiliyetlerini artırmak isteğini vurgulayarak, NATO'nun ve müttefiklerin bu konudaki desteği için teşekkür etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının kabiliyetlerini ve kurumların dayanıklılığını artırmaya yönelik çabaları tetiklediğini aktaran Recean, "Biz uluslararası misyonlara ve tatbikatlara katılmak istiyoruz. Bunlar bizim kabiliyetlerimizi ve birlikte çalışabilirliğimizi güçlendirecektir." dedi.

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