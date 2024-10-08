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Dünya

Stoltenberg'in yeni görevi belli oldu

Eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Münih Güvenlik Konferansı (MSC) başkanı olacağı bildirildi.

AA8 Ekim 2024 Salı 16:15 - Güncelleme:
Stoltenberg'in yeni görevi belli oldu
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MSC'den yapılan açıklamada, NATO Genel Sekreterliği görevinden ayrılan Stoltenberg'in, Şubat 2025'te Christoph Heusgen'in yerine MSC Başkanı olacağı belirtildi.

Açıklamada, "Stoltenberg, dünya çapında saygın bir diplomat, birçok önemli güvenlik konusunda fikir önderi ve Amerikan Başkanlık Özgürlük Madalyası'nı alan az sayıdaki Avrupalıdan biridir." ifadeleri yer aldı.

MSC açıklamasında görüşlerine yer verilen Jens Stoltenberg de tüm siyasi hayatını barışı korumaya adadığını belirterek, "MSC Başkanı olarak görev yapmak ve konferansın 'diyalog yoluyla barış' misyonuna katkıda bulunmak benim için büyük bir onurdur. Çatışmaların önlenmesi, diyalog ve uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesi bakımından MSC kadar önemli çok az uluslararası platform var." değerlendirmesinde bulundu.

2014-2024 yıllarında NATO Genel Sekreteri olarak görev yapan Stoltenberg, 1 Ekim'de görevini eski Hollanda Başbakanı Mark Rutte'ye devretmişti.

Stoltenberg, Norveç hükümetinde 10 yıllık Başbakanlık görevinin yanı sıra Enerji, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuştu.

Her yıl şubat ayında Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda, üst düzey siyasetçiler, savunma uzmanları ve askeri uzmanlar ile savunma sanayisi temsilcileri güvenlik politikası konularını ele alıyor.

Bu arada Münih Güvenlik Konferansı, Şubat 2025'te 61'inci kez düzenlenecek.

  • Jens Stoltenberg
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  • Münih Güvenlik
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