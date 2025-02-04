İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2025 Salı / 6 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9585
  • EURO
    37,2261
  • ALTIN
    3257.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Stoltenberg'e Norveç'te sürpriz görev

Norveç, ABD ile ticaret savaşının içine çekilmekten endişe duyarken, eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ın ülkenin yeni maliye bakanı olacağı bildirildi.

AA4 Şubat 2025 Salı 12:41 - Güncelleme:
Stoltenberg'e Norveç'te sürpriz görev
ABONE OL

Financial Times'ın haberine göre, Stoltenberg, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'nın kabine değişikliği kararının bir parçası olarak Norveç'in yeni Maliye Bakanı olacak.

Norveç, ABD ile Avrupa Birliği arasında muhtemel ticaret savaşına dahil olmaktan endişe duyarken, Stoltenberg, ABD Başkanı Donald Trump ile iyi ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşının 2022'de başlamasının ardından İsveç ve Finlandiya'yı NATO'ya kabul etmesiyle tanınıyordu.

Norveç'teki koalisyon hükümeti, enerji piyasasına yönelik AB düzenlemelerinin uygulanması konusundaki anlaşmazlık nedeniyle geçen hafta dağılmıştı.

Münih Güvenlik Konferansı da 8 Ekim 2024'te Stoltenberg'in konferansın başkanı olarak Christoph Heusgen'in yerine geçeceğini duyurmuştu.

2014-2024 döneminde NATO Genel Sekreteri olarak görev yapan Stoltenberg, 1 Ekim 2024'te görevini eski Hollanda Başbakanı Mark Rutte'ye devretmişti.

Stoltenberg, Norveç hükümetinde 10 yıllık Başbakanlık görevinin yanı sıra Enerji, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.