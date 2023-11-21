Stoltenberg'ten Kuzey Makedonya'ya ziyaret

Stoltenberg ve Kovaçevski, baş başa ve heyetler arası gerçekleştirilen görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Yaptığı açıklamada Stoltenberg, Kuzey Makedonya'nın NATO'nun değerli bir müttefiki olduğunu ifade etti.

Stoltenberg, Kuzey Makedonya'nın NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR) misyonuna katkı sağladığını ve GSYİH'nın yüzde 2'sini savunmaya harcama taahhüdünde bulunduğunu söyledi.

Ayrıca Kuzey Makedonya'nın, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını kınadığını, Rusya'ya yönelik yaptırımı uyguladığını ve Ukrayna'ya askeri ve finansal destek sağladığını aktaran Stoltenberg, şöyle devam etti:

"NATO sırtını Kuzey Makedonya'ya yaslayabilir, Kuzey Makedonya da sırtını NATO'ya yaslayabilir. İttifak sizin güvenliğinizi garanti etmektedir. Siz, NATO'nun hava polisliği kapsamındasınız. Yunanistan ve İtalya'nın savaş uçakları, güvenli olmanız için semalarınızda devriye uçuşu yapıyor. Bu, NATO'nun eylem halindeki dayanışmasıdır."

Stoltenberg, Batı Balkanların güvenliğinin, NATO için temel öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Bosna-Hersek'in siyasi liderlerine bölücü ve ayrılıkçı söylemlerden kaçınma çağrısı yapan Stoltenberg, Belgrad ve Priştine'nin AB'nin kolaylaştırıcılığında gerçekleştirilen diyaloğa dahil olması gerektiğini vurguladı.

"HIZLA TAKVİYE YAPMAYA VE GEREKENİ YAPMAYA HAZIRIZ"



Stoltenberg, Rusya'nın Balkanlar'daki nüfuzu ve istikrarsızlaştırma potansiyeli ile ilgili soru üzerine Rusya tarafından herhangi bir NATO müttefikine yönelik acil bir askeri tehdit görmediklerini ifade etti.

Uyanık kaldıklarını ve Rusya'nın yaptıklarını yakından izlediklerini kaydeden Stoltenberg, "KFOR'la, Saraybosna'daki karargahımızla ve Belgrad'daki ofisimiz ile bu bölgede askeri varlığımız var. Her türlü tehdide karşı her müttefiki savunmak ve korumak için hızla takviye yapmaya ve gerekeni yapmaya hazırız ancak tekrar söylüyorum, hiçbir NATO müttefikine karşı belirgin bir askeri tehdit görmüyoruz." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA YOLUNDA HER TÜRLÜ DESTEĞİ MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"



Kuzey Makedonya Başbakanı Kovaçevski ise Stoltenberg'in Kuzey Makedonya'nın büyük bir dostu olduğunu ifade etti.

Kovaçevski, görüşmede, NATO, bölge ülkelerinin Avrupa-Atlantik entegrasyonu, dünya barışı ve güvenliği gibi konuların yanı sıra Ukrayna ve Gazze'deki gelişmelerin ele alındığını söyledi.

NATO'nun bir parçası olmanın "güvenlik" anlamına geldiğini ifade eden Kovaçevski, NATO savunma planı kapsamında gerekli katkıyı yapacaklarını belirterek, "Ayrıca Kosova ve Irak'taki NATO misyonlarına ve Letonya, Romanya ve Bulgaristan'daki NATO savaş gruplarına da katkılarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkenin AB'ye katılma ihtiyacını vurgulayan Kovaçevski, bu yolda engellerin olmaması gerektiğini belirtti.

Kovaçevski, "Avrupa yolunda her türlü desteği memnuniyetle karşılıyoruz. Kuzey Makedonya ve bir bütün olarak Batı Balkanlar'ın Avrupa-Atlantik entegrasyonuna olan güçlü bağlılığından dolayı NATO Genel Sekreterine şahsen teşekkür etmek istiyorum. NATO ile stratejik hedeflerimizden biri bizim için gerçekleşti. Sizlerin ve Avrupa-Atlantik topluluğundan dostlarımızın yardımıyla ikinci stratejik hedef olan AB üyeliğine ulaşmayı başaracağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Üsküp'teki temasları kapsamında Kuzey Makedonya Meclisinde milletvekillerine hitap eden Stoltenberg, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile de bir araya geldi.

Kuzey Makedonya'nın 27 Mart 2020'de NATO'ya tam üye olmasının ardından Stoltenberg, ilk kez Kuzey Makedonya'yı ziyaret ediyor.

Kuzey Makedonya, yarın NATO'nun bölgedeki müttefik ülke liderleriyle gerçekleşecek gayriresmi toplantıya ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda, Kovaçevski ve Stoltenberg, Arnavutluk, Hırvatistan, Karadağ ve Slovenya liderlerini karşılayacak.

Stoltenberg, Balkan turu kapsamında Kosova, Bosna Hersek ve Sırbistan'ı ziyaret etmişti.